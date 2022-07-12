Düğünde şok: Pahalı hediye ve takı getirene daha çok yemek

Ekonomik kriz sebebiyle düğün masrafları da geçen yıllara oranla katlanarak artarken yakın zamanda gerçekleşen bir düğünde yaşanan dikkat çekici bir olay sosyal medyayı ikiye böldü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de bir çift, planladıkları düğünde akıllara durgunluk veren bir uygulamaya imza attı. Sosyal medyada paylaşılan ve isimleri açıklanmayan çift, davetlilerin getirdiği hediye, takı ve para karşılığında farklı menüler hazırlandığını duyurdu.

Önce Facebook’ta ve daha sonra Reddit’te yayınlanan bilgilendirme notunda, çiftin düğününde getirilen hediyelerin fiyatlarıyla doğru orantılı olarak daha lüks ve leziz yemeklerin servis edileceği açıklandı.

Menüde, farklı hediye skalalarına göre yemekler bulunuyor. Örneğin 250 dolara kadar maddi değeri olan hediye getirenlere kızarmış tavuk ya da balık servis edilirken “gümüş hediye” kategorisinde olan 251 dolar ile 500 dolar arasında hediye getirenlere biftek ya da somon balığı verileceği açıklandı.

501 dolar ile 1000 dolar arasında hediye verenlere ise fileminyon ya da ıstakoz sunulacağı açıklanırken platinyum kategorisinden hediye getirenlere yani 1001 ile 2500 dolar arasında bir hediye getirenlere ise daha çok ıstakoz ve şampanya ikramı sunulacağı kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan menü sosyal medyayı ikiye ayırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları davetliler arasında böyle ayrım yapılmasının uygunsuz olduğunu açıklarken bazı kullanıcılar ise genç çifte hak verdi. Çifti destekleyenler, “Düğünler o kadar pahalı oluyor ki bu uygulamaya kızmak çok zor” dedi.

Öte yandan vejetaryenler için de bu menülerin uyarlanabileceği davetiyede belirtildi.

İlginizi Çekebilir İdrar sorunu için gitti, 33 yıldır çift cinsiyetli olduğunu öğrendi