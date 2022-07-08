İdrar sorunu için gitti, 33 yıldır çift cinsiyetli olduğunu öğrendi

İdrar sorunuyla doktora giden 33 yaşındaki Çinli adam, yumurtalık ve rahimle doğduğunu ve 20 yıldır adet gördüğünü öğrenince şoke oldu.

Sozcu.com.tr

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Çin’de idrar sorunu olduğunu düşünen bir adam, interseks olarak doğduğunu ve son 20 yıldır adet gördüğünü öğrenince şok oldu.

South China Morning Post’un haberine göre, adı değiştirilen Chen Li’ye, doktorlar, erkek genital organlarına sahip olmasına rağmen yumurtalık ve rahimle doğduğunu söyledi.

20 yılı aşkın süredir idrarında kan bulunan ve her ay karnında ağrılar olan adam aslında adet görüyordu.



33 yıl erkek olarak yaşadıktan sonra interseks olduğunu öğrenince dehşete düşen Chen’in rahmi ve yumurtalıkları ameliyatla alındı.

BAŞTA APANDİSİT SANILDI

Doktorlar ilk başta karın ağrısının apandisit olduğunu düşündüler, ancak tedaviden sonra bile semptomlar devam etti. Ancak geçen yıl yapılan bir tıbbi muayeneden sonra doktorlar nihayet semptomlarının temel nedenini buldular.

Chen aslında dişi X kromozomları ve dişi üreme organları ile interseksti. İdrarındaki aylık kan döngüsü ve karın ağrısı aslında menstrüasyondan kaynaklanıyordu.

Genç adam, 6 Haziran’da yumurtalıklarını ve rahmini aldırmak için üç saatlik bir ameliyat geçirdi. Cerrahı Luo Xiping, hastanın “hızlı bir şekilde rahatladığını ve güveninin yerine geldiğini” söyledi.

Cerrah, “Bu noktadan sonra hayatını bir erkek olarak yaşayabilir, ancak testisleri sperm üretemediği için üreyemez” diye ekledi.

Birleşmiş Milletler, dünya nüfusunun yüzde 0,05 ila 1,7’sinin interseks olduğuna inanıyor, bu da kızıl saçlılarla yaklaşık aynı yüzdeye tekabül ediyor.

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