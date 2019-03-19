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Dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru heyecanlı atlayış
Dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru heyecanlı atlayış
Base jump (binalar, kuleler, köprüler üzerinden paraşütle atlama) sporcusu Cengiz Koçak, Artvin’de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünde “Wingsuit”le Atabarı Kayak Tesislerinden Atatepe’ye uçuş yaptı.
Yaşam 19 Mart 2019 - 16:13

Uçuş sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koçak, bulabildiği yüksek yerlerden ve uçurumlardan atlamak için sürekli gezdiğini ifade etti. “Gökperest” isimli bir takım kurduklarını anlatan Koçak, “Bu takımla Türkiye'nin en büyük Atatürk Heykelinin bulunduğu yerden uçuş planı hep aklımdaydı. Takım arkadaşlarımla buraya geldik. Atabarı kayak merkezinden takım arkadaşım Ferdi Toy ile uçuş yaptık. Atatepe'ye bin metre yatay mesafede ve 500 metre yükseklikte. 5 dakika uçunca Atatürk Heykelinin üzerinden geçiş yaptık. Ben Çoruh Nehrinin yanına iniş yaptım. Hava çok soğuktu. Rüzgar çok sertti ve kötüydü. Çok üşüdük ama ulaştığımız sonuca değdi” dedi.

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