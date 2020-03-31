Otobüs durakları can dostların yuvası oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu’nun “Evde kal, sağlıklı kal” çağrısı Aydın’da karşılık buldu. Belediye otobüsleri ve duraklar boş kaldı. Durakların boş kalmasını fırsat bilen can dostlar da durakları mesken edindi. Aydın’da belediyenin veteriner hekimleri tarafından beslenen bir can dost duraktaki koltuğu sahiplenerek kendisine yuva yaptı.

Corona virüsü insanları eve hapsederken, sokak hayvanları için daha fazla özgürlük alanı oluştu. Aydın’da vatandaşların kullanamadığı bir duraktaki koltuğu kendisine barınak yapan sevimli köpek, yoldan geçenleri gülümsetti.