En lezzetli ayvalar bu festivalde yarıştı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen Eşme Ayva Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Kocaeli’de Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Eşme Ayva Festivali’nde birbirinden lezzetli ayvalar onlarca standın üzerinde sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Stantlarda vatandaşlara ayvalar ikram edilirken, bazı stantlarda ise farklı ürün ve yemekler de yer aldı.

Ayrıca festival kapsamında çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için palyaço gösterisi de yapıldı.

Jürilerin ayvaları tadıp değerlendirmesinin ardından katılımcılar, Eda Acar konseriyle keyifli vakit geçirdi.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ AYVASI”

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ” Eşme ayvası Türkiye’nin en güzel ayvasıdır. Bu nedenle Kartepe Belediyesi olarak Eşme ayvasını herkese duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

1 haftadır bu yarışmaya hazırlandığını söyleyen ayva üreticisi Bedirhan Bayrak ise “Sürekli ‘Tezgahımızı yaparız, hangi bahçemden ayva getiririm buraya’ diye plan yapıyoruz. Ben bu sene ilk defa katılıyorum. Benim için de sürpriz olacak. Özenle baktığım bir bahçem vardı. Ayvalarımı oradan getirdim. Yarışmada derece yapacağımı düşünüyorum. Çünkü çok güzel bakıyordum o bahçeme” diye konuştu.

Konuşmaların ardından jüri tarafından en lezzetli olduğu düşünülerek dereceye giren ayvalar belirlendi.

Ayva üreticilerinden birinci olarak seçilene 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira ve üçüncüye de 2 bin lira değerinde ödül verildi.

Ödül töreninin ardından ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, sevilen şarkılarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. (İHA)