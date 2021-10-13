En yaşlı Van kedisi 14 yaşına girdi

Van kedi evi villasında özenle bakılan ve damızlıkta kullanılan 'Paşa' isimli orijinal Van kedisi, 14 yaşına girdi.

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Türkiye’de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri özenle bakıldığı için uzun ömürlü oluyor.

Özellikle aslan yürüyüşüyle dikkat çeken ‘Paşa’, 14 yaşına girerek kedi evinin en yaşlı kedisi oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin ortalama yaşının 9-10 yaş olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kaya, “Bu kediler 20 yaşına kadar da yaşayabiliyor. Bu yüzden kedilere özenle bakılıyor. Çünkü koruma altında bir ırkı temsil ediyoruz. Buradaki kediler ne kadar uzun yaşarsa bizler de o derece mutlu oluyoruz” dedi.

“PAŞA’NIN UZUN SÜRE YAŞAMISI GURUR VERİCİ”

Kedi evinde her hayvanın bir isminin olmadığı ama bazı kedilerin özellikleriyle ön plana çıktığını ve bu yüzden isim alabildiğine dikkat çeken Kaya, “Paşa da bu kapsamda değerlendirdiğimiz bir kedidir. Van kedilerinin orijinaline yakın bir hayvandır. Bu yüzden damızlıkta kullanılıyor. Paşa,’nın bu kadar uzun süre yaşaması bizim için gurur vericidir. İnşallah daha uzun süre yaşar” diye konuştu. (İHA)