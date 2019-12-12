Doğum yapmak güzel bir deneyim olabilir ve olmalıdır. Ancak doğum beklentisi, bazı kadınlara olası ağrı ve rahatsızlıktan dolayı endişe verebilir. Pek çok kadın daha rahat bir doğum yapmak için epidural almayı tercih etmektedir. Epidural doğum nedir? Epidural doğum riskleri nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

Hamilelik sırasında, birçok kadın doğum sırasında doğum sancısıyla nasıl başa çıkabileceklerini düşünür. Bazı kadınlar ilaç kullanmaktan kaçınmayı tercih eder. Diğerleri ise, ağrıyı hafifletmenin etkili yolları olduğunu bilir ve bunun için epidural tercih eder. Peki, epidural doğum nedir? Epidural doğum riskleri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

EPİDURAL DOĞUM NEDİR?

Epidural, belinizde omurilik sinirlerinin etrafındaki boşluğa lokal anestezi enjekte eden bir prosedürdür. Bu anestezik genellikle doğum kasılmalarında ve doğum sırasında ağrıyı çok etkili bir şekilde engeller. Ağrısız doğum ve epidural analjezi diğer isimleridir.

Ağrısız doğum normal doğum için kullanılan bir yöntemdir. Ancak bu yöntemle başlanan normal doğumun herhangi bir nedenle gerçekleşemediği durumlarda belden takılan epidural kateterden verilen ilaç dozu ve konsantrasyonu artırılarak sezaryen doğum da gerçekleştirilebilir.

EPİDURAL DOĞUM RİSKLERİ NELERDİR?

Çok sayıda avantajının yanı sıra epidural yöntemin bazı dezavantajları da vardır ve bazı istenmeyen yan etkiler ile karşılaşılabilir. Bu yan etkiler arasında hafif baş dönmesi, geçici tansiyon düşmesi, bulantı, kaşıntı, sersemlik, idrar yapamama daha sık görülür.

Bu etkilerin dışında:

– Tıbbi nedenlerden dolayı herkes epidural olamaz

– %1'den düşük olasılıkla baş ağrısı ve sırt ağrısı

– Verilen ilaçlara bağlı olarak bacaklarda geçici güçsüzlük

– Bebeğin kalp atış hızını yavaşlatabilecek kan basıncında düşüş

– Titreme, kulakların çınlaması, sırt ağrısı, iğnenin girdiği yerde ağrı, bulantı veya idrar yapmada zorluk

– Doğumdan birkaç saat sonra vücudunuzun alt yarısı uyuşukluk hissedilebilir. Uyuşukluk, yardımla yürümenizi gerektirecektir.

– Epiduraller çok nadiren sinir hasarına neden olabilir.