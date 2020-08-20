Ergenlik dönemi ile nasıl baş edilir?

Ergenlik bir taraftan gençler, diğer taraftan da ebeveynler için zorlayıcı bir dönemdir. Çocuğunuzun nerede, kiminle olduğunu ve ne yaptığından çoğu zaman endişe duymak kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Başarısız iletişim girişimleri, tartışmalar ve gergin davranışlarından umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Ancak ergenlik döneminin verdiği bu asi davranışlara nasıl cevap vermeniz gerektiğini bildiğinizde bu süreci daha rahat atlatmanıza yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuz büyümüş ve bazı açılardan olgun görünebilirler. Ancak genellikle bir yetişkin düzeyinde düşünemezler. Ergenlikle birlikte fiziksel görünümde yaşanan değişimlerin yanı sıra devreye giren hormonlar duygularını yönetmede işlerin daha da zorlaşmasına neden olabilir.

Birçok ebeveyn çocuğu ergenliğe girdiğinde bu ani değişimin nedenini anlamakta zorluk çekebilir. Çocuğunuz ergenlik asiliğinin belirtilerini göstermeye başladığında başka bir şeyle karıştırabilir ya da bu belirtileri kaçırabilisiniz. Bu belirtiler otoriteye karşı gelme şeklinde gerçekleşmez fakat duygusal gelişimleri yaşadıklarını imalı bir şekilde ifade etmesine neden olabilir. Ayrıca bağımsızlık isteği ve psikolijik ve fizyolojik diğer değişimlerden kaynaklanabilir.

Ergenliğin herkeste farklı şekillerde ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Bazı çocuklarda 8-9 yaşlarında bazılarında ise 12-13 yaşlarından sonra ortaya çıkabilir. Hormonal, fiziksel ve psikolojik yönden değiştikleri ergenlik dönemi, yaklaşık 18-19 yaşına kadar devam edebilir. Peki ergenlik dönemi ile baş etmenin yolları nelerdir? İşte ergen asiliğine karşı ebeveynlerin davranışları hakkında bazı ipuçları…

SINIRLARI BELİRLEYİN

Genellikle daha fazla bağımsızlık ve benlik yaşama isteğinden, bazen güçlerinin kapsamını test etmek için size meydan okuyabilirler. Bu durumlarda, yapıcı bir ilişki sürdürebilmek için sınırlar koymak çok önemlidir. Sınırları her zaman açıkça ifade edin. En etkili sınırlar (ev kuralları, davranış kuralları) adil ve tutarlı saygılı bir şekilde uygulanan sınırlardır ve sınırlardan taviz vermekten kaçının.

STRES SEVİYELERİNİZİN FARKINDA OLUN

Kızgın ya da üzgün iseniz, şimdi ergen çocuğunuzla iletişim kurmanızın zamanı değil. Onunla sohbete başlamadan önce sakinleşene ve kendinizi toparlayana kadar bekleyin.

ORTAK NOKTADA BULUŞUN

Çocuğunuzun görünüşünü ve kıyafetlerini eleştirmek onun için sinir bozucu olabilir fakat yine de ortak zemin alanları bulabilirsiniz. Baba ve oğlun ya da anne ile kızın tartışabileceği ortak ilgi alanları bulmak çocuğunuzun diğer konular hakkında size daha rahat bir şekilde yaklaşmasını sağlayabilir.

TAVSİYE VERMEKTEN YA DA YARGILAMAKTAN KAÇININ

Çocuğunuz sizinle konuştuğunda alay etmeden, yargılamadan ve tavsiye vermeden dinlemeniz önemlidir. Çocuğunuz sizin tarafınızdan değer gördüğünü ve anlaşıldığını hissetmek ister. Ayrıca göz temasını sürdürün ve yalnızca ona odaklanın.

ÖFKESİNİ HAFİFLETMEK İÇİN EGZERSİZ İYİ GELİR

Egzersiz çocuğunuzu hafifletecek ve sakinleştirmeye yardımcı olacaktır. Bisiklet, koşu, yürüyüş, pilates hatta yumruk torbasına vurmak bile öfke ve gerginliği hafifletebilir. Yüksek sesle dans etmek, müzik dinlemek de sakinleşmesini sağlayabilir.