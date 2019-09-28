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Eşini kocasına canlı yayında şikayet etti!
Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, imara açılan deprem toplanma alanlarını eleştirmiş ve "Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM var" yorumunda bulunmuştu. Üner'in çok ses getiren bu çıkışına AFAD Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, katıldığı canlı yayında yanıt verdi. İsim vermeden Üner'i eleştiren Güllüoğlu aslında İstanbul'da yeterince toplanma alanı olduğunu savundu. İşin ilginç yanı ise Güllüoğlu'nun yakındığı moderatör Deniz Bayramoğlu'nun, Ece Üner'in eşi olmasıydı...
Yaşam 28 Eylül 2019 - 12:38

Show TV Ana Haber Spikeri, gazeteci Ece Üner’in “Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM var” yorumunu CNN Türk’te yayınlanan Gündem Özel programında yorumlayan AFAD Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, toplanma alanları ile ilgili gazetecilerin tutumunu eleştirdi.

İstanbul’da yeterince deprem toplanma alanı olduğunu savunan Güllüoğlu bunlara AFAD’ın internet sitesi üzerinden erişilebileceğini belirtti.

Güllüoğlu’nun eleştirilerini dinleyen Ece Üner’in eşi Deniz Bayramoğlu’nun da zaman zaman gülümsediği gözlendi.

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Son güncelleme: 12:41 - 28.09.2019
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