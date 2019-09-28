Eşini kocasına canlı yayında şikayet etti!
Show TV Ana Haber Spikeri, gazeteci Ece Üner’in “Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM var” yorumunu CNN Türk’te yayınlanan Gündem Özel programında yorumlayan AFAD Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, toplanma alanları ile ilgili gazetecilerin tutumunu eleştirdi.
İstanbul’da yeterince deprem toplanma alanı olduğunu savunan Güllüoğlu bunlara AFAD’ın internet sitesi üzerinden erişilebileceğini belirtti.
Güllüoğlu’nun eleştirilerini dinleyen Ece Üner’in eşi Deniz Bayramoğlu’nun da zaman zaman gülümsediği gözlendi.