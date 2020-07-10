Eski tavalar saate dönüşüyor
Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği’nce Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi’nde açılan dekoratif el sanatları kursu yoğun ilgi görüyor. Geri dönüşüm temasıyla 20 kadın kursiyerin eğitim aldığı kursta kullanılmayan şişe, sehpa, tepsi, tava, tencere gibi malzemeleri, tasarım, boyama ve süsleme işlemlerinden geçirilip süs eşyalarına dönüştürülüyor.
Kursiyerlerin tavalardan yaptığı saatler de görenlerin ilgisini çekiyor. Kullanılmayan atıl durumdaki tavaları rengarenk boyayıp resimler yapıştıran kadınlar, akrep, yelkovan ve gerekli saat parçalarını tavaya yerleştirip duvar saati üretiyor. (DHA)