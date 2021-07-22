Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eskiden yetişkin filmlerinin yıldızıydı, şimdi ise satranç kraliçesi

Cicciolina olarak bilinen Ilona Staller, son derece hevesli bir satranç oyuncusu. Staller, İtalya'da hem siyasi hayatıyla hem de yer aldığı porno filmlerle bir dönemin en renkli kişilerinden biriyken şimdilerde ise satranç tutkusuyla anılıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:11, 22/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Eskiden yetişkin filmlerinin yıldızıydı, şimdi ise satranç kraliçesi

69 yaşındaki Staller, sinema kariyerine başlamak için Roma’ya taşınmadan önce Macaristan’da büyürken babasından satranç öğrendi. O zamanlar için; “Onu yenecek kadar çabuk iyileştim” diyen Staller, pazar günü Perugia’daki bir tiyatroda 21 yaşındaki İtalyan milli takım oyuncusu ve 25 yaşındaki bir satranç ustası ile karşı karşıya gelecek.

69 yaşındaki Cicciolina’nın katılacağı etkinlik büyük merak uyandırıyor.

Etkinliğin organizatörlerinden Lavinia Bottini, Cicciolina’nın satranç yeteneği için; “Ilona’nın oyununu izledik; o harika bir satranç oyuncusu, çok agresif,” dedi. Staller ise satranç için “Her şey konsantrasyon ve mantıkla ilgili” dedi.

Siyasetle uğraşan Staller kısa süre önce, pornografik bir web sitesi için poz verdi. Ancak Staller, yeteneklerinin kısıtlanmaması gerektiğini vurgulayarak “Ben sadece bir porno divası değilim” dedi.

İlginizi ÇekebilirDC Comics'in yeni süper kahramanı belli oldu: Batgirl rolünü Leslie Grace kaptıDC Comics'in yeni süper kahramanı belli oldu: Batgirl rolünü Leslie Grace kaptıİlginizi ÇekebilirAnne Hathaway'in eski sevgilisi yıllar sonra ayrılıklarını anlattı: Tutuklandıktan sonra beni hiç aramadıAnne Hathaway'in eski sevgilisi yıllar sonra ayrılıklarını anlattı: Tutuklandıktan sonra beni hiç aramadı
anne İtalya Macaristan oyuncu pazar Roma Sanat Satranç sinema
Yayınlanma Tarihi:10:44,