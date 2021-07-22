Eskiden yetişkin filmlerinin yıldızıydı, şimdi ise satranç kraliçesi

69 yaşındaki Staller, sinema kariyerine başlamak için Roma’ya taşınmadan önce Macaristan’da büyürken babasından satranç öğrendi. O zamanlar için; “Onu yenecek kadar çabuk iyileştim” diyen Staller, pazar günü Perugia’daki bir tiyatroda 21 yaşındaki İtalyan milli takım oyuncusu ve 25 yaşındaki bir satranç ustası ile karşı karşıya gelecek.

Etkinliğin organizatörlerinden Lavinia Bottini, Cicciolina’nın satranç yeteneği için; “Ilona’nın oyununu izledik; o harika bir satranç oyuncusu, çok agresif,” dedi. Staller ise satranç için “Her şey konsantrasyon ve mantıkla ilgili” dedi.

Siyasetle uğraşan Staller kısa süre önce, pornografik bir web sitesi için poz verdi. Ancak Staller, yeteneklerinin kısıtlanmaması gerektiğini vurgulayarak “Ben sadece bir porno divası değilim” dedi.

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