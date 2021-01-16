Fenomenlere aşıda öncelik

Endonezya’da Sinovac Biontech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının İslam’a uygun olduğu yönde fetva alması ve acil kullanıma sunulmasıyla birlikte toplu aşılamaya geçilirken öncelikli aşı grupları arasında bir meslek grubu öne çıktı.

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesinde dün başlayan aşılamada Devlet Başkanı Joko Widodo’nun ardından ilk aşıyı olanlar arasında sağlık görevlileriyle birlikte sosyal medya fenomeni Raffi Ahmad de vardı. Instagram’da 50 milyon takipçisi olan 33 yaşındaki Ahmad, aşı olduğu anların görüntüsünü “Elhamdülillah aşı… Aşıdan korkmayın” notuyla paylaştı.

“BU BİR HÜKÜMET STRATEJİSİ”

Reuters’ın haberine göre üst düzey bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi olan Siti Nadia Tarmizi aşıda öncelikli gruplar arasına 1.5 milyon sağlık çalışanıyla birlikte sosyal medya fenomenlerinin de dahil edilmesini, kasıtlı bir hükümet stratejisi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı tam olarak kaç fenomenin aşı sırasında öncelikli olarak yer aldığını açıklamasa da yetkililerden Ahyani Raksanagara fenomenlerin kamera önünde aşı olması sayesinde özellikle gençlere aşılar hakkında pozitif mesajlar verileceğini umuyor.

AŞI İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 37

Endonezya’da 869 binden fazla corona virüsü vakası, 25 bin ölüm var. Halkın aşıların dine uygun olup olmadığı yönündeki çekincesi fetvayla giderilmeye çalışılmıştı. Yine de geçen ayki bir araştırma Endonezyalıların yüzde 37’sinin aşı yaptırmaya istekli olduğunu gösteriyor.

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