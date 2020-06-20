Ferah Zeydan, 156 kilodan 88 kiloya düştü

Şarkı yarışmasının ardından yıldızı parlayan genç şarkıcı Ferah Zeydan, 5 yıl önce bir mide küçültme operasyonu geçirdi.

HEDEFİ 70 KİLONUN ALTINA DÜŞMEK

Ameliyatının ardından aynada kendini gördüğünde hala kendine inanamadığını belirten Zeydan’ın hedefi, 70 kilonun altına düşmek.

EMRE AYDIN İLE ÇALIŞIYOR

Çocuk yaşlarından beri müzik yaptığını belirten Zeydan, müzik yapma sürecini, “Katıldığım bir yarışma programında sesimi Türkiye ile tanıştırdım. Sonrasında Sinan Akçıl bana el uzattı. Şimdilerde Emre Aydın ile çok güzel projeler yapıyoruz” ifadeleriyle anlattı.

HAYAT DOLU SÖZLER…

Şarkı yarışması programının ardından herkesin kilolarını tartıştığını ancak bunu o zamanlar umursamadığını dile getiren Zeydan, “156 kiloya ulaştığımda artık müdahale etmem gerektiğine karar verdim ve mide küçültme ameliyatı oldum. 156 kilodan 88 kiloya düştüm. Çok mutluyum, hayat benim için tekrar başladı. İçimden başka bir insan çıktı. Kilo verme sürecim kontrollü şekilde devam ediyor. Hedefim 70 kilonun altına düşmek. İleride daha fit ve sağlıklı bir görüntüye sahip olacağım. İnşallah şarkılarla gündeme yeni halimle geleceğim.” diye konuştu. (DHA)