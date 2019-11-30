Fikri, vicdanı hür bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz

Dönemin aydınları tarafından 1863'te yoksul ve yetim çocukların eğitimine destek olmak için kurulan Darüşşafaka, Türkiye tarihinin eğitim alanındaki ilk sivil örgütlenmesi. ‘Şefkat yuvası' anlamına gelen Darüşşafaka'da anne ya da babasını küçük yaşta kaybeden çocuklar 4. sınıftan sonra liseyi bitirinceye kadar tam burslu, yatılı ve ingilizce eğitim alıyor. 156 yıldır ‘eğitimde fırsat eşitliği' için çalışan ve bugüne kadar on binlerce çocuğun ve ülkemizin geleceğini aydınlatmayı sürdüren Darüşşafaka'nın yeni başkanı Tayfun Öktem, daha fazla kaynak yaratarak ulaştıkları öğrenci sayısını arttırmayı hedeflediklerini anlattı.

ÇOK YORULDUM AMA…

Nisan ayında yapılan genel kurulda Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan Öktem 1982'de Darüşşafaka Lisesi'ni dereceyle bitiren öğrencilerden biriydi. Boğaziçi Üniversitesi'ni de dereceyle bitiren Öktem eğitim ve iş hayatında Darüşşafaka'nın büyük rolü olduğunu söyledi. “Çok uluslu şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptım ve hayatımda bu kadar yorulduğumu ama bu kadar da keyif aldığımı hatırlamıyorum” diyen Öktem hedeflerini şöyle anlattı: “Milletin emanetini milletin çocuklarına aktarmak için çalışıyoruz ve ilk hedefimiz daima eğitimin niteliğini üste çıkarmaktır. Darüşşafaka'nın tek bir kaygısı vardır ‘eğitimde fırsat eşitliği' ve fikri hür, vicdanı hür, lider, kendi ayakları üzerinde durabilen kendisine, okuluna, milletine, insanlığa yararlı bireyler yetiştirebilmek.”

HEDEF SAYIYI ARTTIRMAK

“Her yıl 120 öğrenci alıyoruz. Bizim şuan 950 öğrencimiz var. Hiç olmazsa bu sayıyı ‘Bin 500 yapabilir miyiz?' düşüncemiz var. Biz halkımızın bağışlarıyla bugüne gelmiş bir kurumuz. Amacımız düzenli bağışçımızı arttırmak. Çünkü ben de bu ülkenin eğitimini ücretsiz görmüş hatta kabuğunu kırabilmiş bir bireyi olarak söylüyorum; eğitim hayati önem taşıyor. Hele bizim gibi hitap ettiğimiz anne ve babası hayatta olmayanlara eğitimde fırsat eşitliği çok yüce bir kavram. Öksüz veya yetim çocuğa eğitimden daha güzel verilebilecek ne olabilir? Burada dünya çapında kolej seviyesinde bir eğitim veriyoruz. Çok iyi bir İngilizce eğitimi alıyorlar. Biz buradaki çocukların aynı zamanda velisiyiz. Veli ne yapar? Tiyatroya götürür. Keman dersi aldırır. Futbol, basketbol oynatır. Burada 50'ye yakın sosyal kulübümüz var. 200 öğretmenimize 4-5 öğrenci düşüyor. Her biriyle yakından ilgileniliyor.