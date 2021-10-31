Film bitti, çöpleri koyda kaldı

Muğla’nın Datça ilçesinde çevreciler hafta sonu yürüyüşünde Lindos Koyu’nda çekimi yapılan "Her Şey Dahil" isimli bir filmin setinin çöpleriyle karşılaştı. Çekimler bittikten sonra tüm atıkların bölgede bırakıldığı, bırakılan malzemeler içinde yanıcı maddelerin de olduğu gözlendi. Filmde kullanılan büyük bir örtü üzerine yazılı olan, “Biz buradaydık. Her Şey Dahil Film ekibi” yazısı dikkat çekti. Çevreciler sosyal medya hesaplarından tepki göstererek yetkili kurumları uyardı.

Mustafa SARIİPEK

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Datça'da hafta sonları sürekli doğa gezileri düzenleyen çevreciler bu hafta eşsiz güzelliği sahip Lindos Koyu çevresinde yürüyüş yaparken “Her Şey Dahil” film seti ile karşılaştı. Sette kimsenin olmaması ve çekimlerde dekor olarak kullanılan bir beyaz örtü üzerine de “Biz buradaydık. Her Şey Dahil Film ekibi” yazısı ile altındaki ne olduğu anlaşılamayan başka yazılar ve 28.10.2021 atılan tarih yazısını görünce çevrede inceleme yaptı.

YANICI MADDELER BİLE VAR

Sosyal medya hesaplarında “Datça çöplüğü” başlığıyla verilen yazıda, “Burası Datça’nın cennet Koyu. Hale bakın lütfen. Buraya bir film seti kurulmuş. “Her Şey Dahil” isimli bir filmin seti. Ya da bir dizinin. İzin alındı mı, alınmadı mı bilinmiyor. Arkadaşlar filmi çekmiş, sonra tüm pisliklerini doğanın içine bırakıp gitmişler. Yanıcı maddeler dahil. Bir de not bırakmışlar. “Biz buradaydık.” Yazıklar olsun. Muğla Valiliği, Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi sizler neredeydiniz?”

HER ŞEY DAHİL FİLMİ

Gürgen Öz ile Gonca Vuslateri’nin başrollerini paylaştığı ‘Her Şey Dahil’in çekimlerine Datça’da başlandığı ulusal basında da yer almıştı. Komedi türündeki filmi Hakan Eser yönetiyor. Hakan Bilgin, Sinan Engin, Nikki Wild, Kaan Yılmaz, Aslı Bankoğlu, Rüya Coric, Özgün Bayraktar, Tuncay Beyazıt, Gülnihal Demir, Yağmur Ün, Gökhan Tevek, Berk Şişman ve Hazal Erişkin de rol aldığı ‘Her Şey Dahil’, beyazperdeye bir koyda yaşananları aktarıyor.

2022’nin ilk aylarında gösterime girmesi planlanan ‘Her Şey Dahil’in konusu şöyle; ‘Faruk’, ‘Ayhan’ ve ‘Kasım’, Danimarka’daki sperm bankası aracılığıyla farklı donörlerden dünyaya gelmiş üç kardeştir. Geçim sıkıntıları yüzünden girişmedikleri iş kalmamıştır. Bir gün dedelerinden onlara bir miras kalır. Bu miras bir koydur. Ancak dedeleri, koyu taksitle almıştır ve ödenmesi gereken son iki taksit vardır. Kardeşler, koyu tatil köyüne çevirerek para kazanıp borcu ödemeyi planlar. Ancak giriştikleri macerada başlarına gelmeyen kalmayacak, üzerinde çalıştığı romanı bitirmek için sessiz sakin bir yer arayan ‘Hayalet yazar Fulden’ de olanlardan nasibini alacaktır.

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