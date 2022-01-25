Fırtınada doğum yapan kangal köpeğini ve yavrularını böyle ısıttı
Sivas'ta soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Bir vatandaş yeni doğum yapan kangal köpeği ve yavrularının ısınması için soba kurdu. Vatandaşın bu davranışı görenleri mutlu etti.
Sivas’ın Kangal ilçesinde soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.
İlçede kangal köpeği çiftliği bulunan Cüneyt Çaylak, tipide yeni doğum yapan bir kangal köpeğinin soğuktan etkilenmemesi için kulübesinin etrafını kapattı.
Daha sonra kulübe içerisine soba kuran Çaylak, sobayı yakarak anne köpeğin ve yavrularının ısınmasını sağladı.
Cüneyt Çaylak'ın yürekleri ısıtan davranışı ise görenleri mutlu etti. (İHA)