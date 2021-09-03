Foseptik çukuru kazarken buldular: 80 metre uzunluğunda

Adıyaman'da foseptik çukuru kazarken, Ortaçağ Dönemi'ne ait 80 metre uzunluğunda ve üçe ayrılan bir tünel yapısı bulundu.

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Hacı Güngör, bahçeye yaptıkları tuvalet için foseptik çukuru kazarken bir delik fark etti. Deliği genişleterek içeri baktıklarında tüneli fark etti. Durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki görevliler, tünele girmek için bir insanın girebileceği kadar açılan delikten iple sarkarak aşağı indi.

Tünele girildiğinde yer yer çökmelerin olduğu fark edildi. Bu çökmelerin bölgede daha önce yapılan su sondajı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Tünelin 80 metre uzunluğunda olduğu, 3 kola ayrıldığı tespit edildi. Genişliği 5 metreden fazla olan tünelin askeri amaçla kullanılmış olabileceği de ifade ediliyor.

Müze Müdürlüğünün, tünel yapısının tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuracağı öğrenildi. (İHA)