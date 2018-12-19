Gazeteci Ertuğrul Özkök’ün annesi Hafize Özkök vefat etti
Gazeteci ve yazar Ertuğrul Özkök’ün annesi Hafize Özkök, palyatif bakım gördüğü Urla Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
“EŞİNİN YANINA GÖMÜLECEK”
Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Hafize Özkök’ün cenazesi yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bornova eski mezarlıkta 10 yıl önce hayatını kaybeden eşi Şükrü Özkök’ün yanında toprağa verilecek.
SÖZCÜ ailesi olarak gazeteci Ertuğrul Özkök’e başsağlığı ve sabırlar dileriz.