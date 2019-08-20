Diş ile ilgili sorunlar gebe olan anneler arasında yaygındır. Gebelikte koruyucu diş temizliği ve yıllık muayeneler sadece güvenli değil, aynı zamanda tavsiye edilir. Hamilelik sırasında hormon seviyelerindeki artış diş etlerinin şişmesine, kanamasına ve yiyeceklerin hapsolmasına neden olur ve diş etlerinde tahrişe neden olur. Şimdi, gebelikte diş bakımı nasıl yapılır? Diş temizletilir mi? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Hamilelik döneminde diş ve diş eti sorunları bazı annelerin karşılaşmakta olduğu sorunlardan biridir. Her ne kadar bu sorunlar hamilelik sürecine yorulmakta ise de; bu dönemde dikkat edilecek bazı noktalar ile ağız ve diş sağlığını korumak mümkündür. Peki, gebelikte diş bakımı nasıl yapılır? Diş temizletilir mi? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

Hamileyken dişlerinize ve diş etlerinize iyi bakmanız önemlidir. Hamilelik, gelişen bebeğinizin sağlığını etkileyebilecek olan diş eti hastalığı riskini artıran hormonal değişikliklere neden olur. Bu yüzden hamilelikle birlikte günlük ağız ve diş bakımı kesintiye uğratılmamalıdır.

GEBELİKTE DİŞ BAKIMI NASIL YAPILMALI?

Hamilelik boyunca dişlerinizle ilgili yaşayabileceğiniz rahatsızlıklardan korunabilmek için öncelikle yapmanız gereken şey gebe kalmadan önceki zamanlarda olduğu gibi diş sağlığına özen göstermenizdir. Bunun için yapabilecekleriniz şu şekildedir:

– Şekerli yiyeceklerin tüketilmesinin ardından belirli bir süre sonra dişler fırçalanmalıdır.

– Kusma sorunu yaşıyorsanız ağız bakımı yapmalı, en azından ağzınızı çalkalamalısınız.

– Diş etleriniz kanıyor olsa bile dişlerinizi fırçalamaktan kaçınmamalısınız.

– Günde en az iki kez diş fırçalayarak, diş ipi kullanarak etkili diş bakımı yapılmalı ve plak birikimine engel olunmalıdır.

– Bazı kadınlarda sabah bulantıları hamileliğin başlıca semptomlarından biridir. Mide bulantısı beraberinde ek mide asidi üretimini getirir ve bu asitler ağzınızda uzun süre kalırsa dişlerinizi aşındırabilir. Asit seviyesini kontrol altında tutmak için ağzınızı suyla ya da florürlü ağız bakım suları ile çalkalayın.

– Kalsiyum alımına özen gösterin.

– Zorunluluk yoksa röntgen çekim işlemleri doğum sonrasına ertelenmelidir.

– İlk 3 ay etkili diş tedavisinden kaçınılmalıdır. Tedaviler 2. üç aya; yani 4-5-6. aylara ertelenmelidir. Son 3 ay da oldukça önemlidir acil olmayan tedaviler doğum sonrasına bırakılmalıdır.

– Ağrı kesici ya da antibiyotik gerekmedikçe kullanılmamalı; gerektiğinde ise doktorunuza danışarak kullanılmalı.

– Lokal anestezi yapılmasında özel bir durum yoksa sakınca yoktur; ama yine de doktorunuzun tavsiyelerine göre hareket etmeniz çok önemlidir.

– Hamilelikte yaşanan ağız kuruluğu sorunu diş çürükleri ve enfeksiyon riskini artırır. Vücudunuzun susuz kalmaması için bol miktarda su için.

GEBELİKTE DİŞ TEMİZLETİLİR Mİ?

Hamilelik boyunca diş tedavilerinin en güvenli olarak yapılabileceği periyod 3-6 ay arası dönemdir. Ancak eğer anne adayında diştaşları varsa, anne adayını yormayacak kısa süreli seanslar ile trimester periyodu gözardı edilerek yapılabilir. Çünkü temizlenmeyen diş taşları, diş eti kanaması ve diş eti hastalığına sebep olarak anne adayında rahatsızlıklara yol açar.