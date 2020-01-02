‘Geleceğimizi Mantoluyoruz’ diyerek yola çıktılar

Zor kış şartlarında eğitimlerine devan eden binlerce öğrenci için 'Geleceğimizi Mantoluyoruz' isimli proje başlatıldı. Başlatılan bu projeyle birlikte 6 bin çocuğun montla buluşturulması hedefleniyor.

Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren bir şirket soğuk kış aylarında ihtiyaç sahibi çocukların üşümemesi adına ‘Geleceğimizi Mantoluyoruz’ isimli bir proje başlattı. Hayata geçirilen bu projede 6 bin çocuğa mont gönderilmesi hedefleniyor. Projenin ilk adımı Bartın'da gerçekleşti. Bartın'a bağlı köy okullarındaki çocuklara 600 adet mont hediye edildi. Projenin internet adresinden alınan başvurularla 12 saat içerisinde kalan 2 bin mont da tükendi. Başlattıkları kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile tertemiz yüreklerin sevincine ortak oldular.

ÖRNEK OLACAK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Projeyi gerçekleştiren şirketin satış müdürü ‘Geleceğimizi Mantoluyoruz’ projesi ile çocukların zorlu kış şartlarından etkilenmeden, eğitim hayatlarına devam etmelerini istiyoruz. Gönderdiğimiz hediye montların yanında, ilk sayfasında çocukların anlayabileceği bir dilde enerji verimliliği ve binalarda ısı yalıtımının önemini anlattığımız küçük bir defter de hediye ediyoruz. Burada amacımız aynı zamanda çocuklarımızı bilinçlendirmek ve onlar üzerinde farkındalık yaratmak. Bu özel proje sayesinde, 6 bin mont öğrenimine devam eden çocuklarımızın geleceğini ısıttı. Ülkemizin geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Projeyi değerli katkılarıyla destekleyen tüm bayilerimize de teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.