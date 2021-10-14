Genç Cadı Sabrina dizisinde kullanılan ev 1,95 milyon dolara satışa çıktı

Orijinal adı “Sabrina the Teenage Witch” olan dizide kullanılan ev, gerçek hayattaki sahipleri tarafından 1,95 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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1996’da başlayan ve 2003 yılına kadar süren gençlik dizisi Genç Cadı Sabrina’da kullanılan ev satışa çıkarıldı. Eve 1,95 milyon dolar değer biçilirken, satın almak yerine kiralamakla ilgilenen alıcılar için de seçenekler sunuluyor. Evin ön kısmı ayda 9.750 dolara, arka tarafı ise ayda 3.200 dolara kiralanıyor.

1905 yılında inşa edilen Viktoryan tarzı ev, 4,800 metrekareden fazla bir alana yayılıyor. Üç katlı binanın girişinde büyük bir lobi yer alıyor.

Evin büyük cephesi, Melissa Joan Hart, Beth Broderick ve Caroline Rhea’nın oynadığı 90’ların sonlarındaki sitcom için kurgusal bir ev olarak kullanıldı.

Sitcom’da, Spellman Malikanesi’nde 600 yaşındaki iki teyzesiyle birlikte yaşayan Hart’ın canlandırdığı Sabrina Spellman’ın maceralarına yer veriliyordu.

Asbury Park Press’e göre ev önce ilçenin ilk kadın avukatına aitti ve daha sonra bir hukuk bürosuna dönüştürüldü.

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