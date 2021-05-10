Genç gezgin salgına rağmen otostopla Balkanlar’ı geziyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle birçok ülkede seyahat kısıtlaması sürüyor. Sinop ilinden bir ay önce otostopla yola çıkan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Yakamoz, salgına meydan okuyarak, Balkanların tadını çıkarıyor.

Makedonya’nın ardından Kosova’nın Prizren kentine gelen Sıla Yakamoz, temel ihtiyaçlarını kendi yaptığı el işi kolyelerini satarak karşılıyor. Arkasını Kosova’nın Türk nüfusunun yoğun olduğu Prizren’in tarihi taş köprüsüne alan Yakamoz, otostopla yaptığı yolculuğu anlattı.

Sinop’tan Nisan ayının başında yola çıktığını söyleyen Yakamoz, bir ayda Balkanların birçok ülkesini gezdiğini ve bu ülkelere hayran kaldığını söyledi.

GENÇLERE BALKAN TAVSİYESİ

Yakamoz, otostop yaparak Balkanları gezdiğini belirtirken, corona virüsü salgınına rağmen Balkanları gezip görmeyi istediğini ifade etti. Yakamoz, geceleri sırtında taşıdığı uyku tulumunda geçirdiğini ve bu güne kadar herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadığını belirtti.

En çok Prizren’i beğendiğini kaydeden Yakamoz, “Osmanlı’nın 500 yıl egemen olduğu bu şehirde hala Osmanlı’nın izleri var ve çok tarihi bir şehir. Gençlerimize Balkanları ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Yemek ihtiyacı ile dil konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını ifade eden Yakamoz, Kosova’dan sonraki durağının Sırbistan olacağını söyledi.