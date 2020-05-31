George Floyd eylemi yağmaya dönüştü! Louis Vuitton mağazasına taşlı saldırı…

Geçen hafta 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler bazı grupların gerçekleştirdiği yağmalama olayları nedeniyle amacından sapmaya başladı.

ABD’nin Minneapolis kentinde başlayan protesto gösterileri eyaletlerde yayılmaya devam ediyor. Minneapolis kentinde siyahi genç George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesi sonrası başlayan olaylarda ülkenin pek çok şehrinde yağmalamalar sürüyor.

Birçok mağazanın yağmalandığı ABD’nin Oregon eyaletinin Portland kentinde dünyaca ünlü Louis Vuitton mağazasının çanta ve ayakkabıları protestocular tarafından yağmalandı. O anlar bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi.