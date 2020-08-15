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Girişimci annenin bal mücadelesi! Mel Gibson’ı kullanınca başı derde girdi
Girişimci annenin bal mücadelesi! Mel Gibson’ı kullanınca başı derde girdi
Şili'de bir girişimci ufak bir kelime oyunuyla ürettiği balların adında ünlü oyuncu Mel Gibson'dan esinlenince başı derde girdi. Gibson'ın fotoğrafını da kullanan ve dava tehdidiyle karşı karşıya kalan kadına sosyal medyada destek yağdı.
Sozcu.com.tr
Yaşam 15 Ağustos 2020 - 12:21

Şili’de girişimci Yohanna Agurto, corona virüsü salgınının yarattığı ekonomik yıkımın mağdurlarından biri. Salgın sürecinde işssiz kalan Agurto, uzun süredir aklında olan bal projesini hayata geçirdi.

Mel Gibson’dan ve Braveheart filminden esinlenen Agurto, ürünlerine ‘Miel Gibson’ adını verdi. İspanyolca bal anlamına gelen Miel’i kelime oyunuyla kullanan Agurto, ‘yalnızca cesurlar için’ sloganıyla Gibson’ın Braveheart’taki fotoğrafını da etikete bastı.

Mel Gibson.

Ancak bu girişim Agurto’nun başını derde soktu. Gibson’ın avukatları ürünlerin piyasadan çekilmemesi halinde dava açacaklarını duyurdu.

Yohanna Agurto.

Durumu Twitter’dan duyuran ve şirket hesabı üzerinden Gibson’a mesaj gönderen Agurto, “Lütfen William Wallace’ı canlandırdığınız fotoğrafı ve balın ismini kullanmamıza izin verir misiniz? Çocuklarım ve ben çok minnettar kalırız. Balımız sadece cesur yürekler için” yazdı.

Agurto’nun mesajına binlerce destek gelirken, Gibson’dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Son güncelleme: 12:35 - 15.08.2020