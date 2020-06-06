Gisele Bündchen: Burası bizim evimiz

Podyumda olduğu dönemlerde fırtınalar estiren Brezilyalı model Gisele, sosyal medya hesabı üzerinden konuşulmaya devam ediyor. 39 yaşındaki eski model son olarak Dünya Çevre Günü’yle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bir ağaç gövdesine sarılırken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Gisele altına da şunları yazdı:

*Dünya Çevre Günü’nü herhangi bir paylaşımda bulunmadan geçmek istemedim. Hepimizin burada olma sebebi, tüm yaşamı destekleyen Doğa Ana’nın günü… O bizim en büyük öğretmenimiz ve bize her zaman yol gösteriyor, keşke onu dinleseydik.

*Bize her şeyin birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. Düşündüğünüzde gücü onun çeşitliliğinden geliyor ve hayatta kalmasına bağlı. Tıpkı insanlarda olduğu gibi farklılıklarımız bizim gücümüzdür ve birlikte çalışırken güçleniriz.

*Doğa yargılamaz ve bölmez sadece yetiştirir. Bize her yaşam biçiminin kutsal ve önemli olduğunu ve dengeyi oluşturmada kendine özgü bir rolü olduğunu hatırlatıyor, böylece tüm yaşam gelişebilir. Dünyamızda dengesizlik yaratan nedir? Bölünme!

*İnsan doğayı bölmeye, parçalamaya çalıştığı zaman o zarar görür, zayıflar ve hatta ölebilir.

*Bu insanlık için de geçerlidir. Doğanın cevapları vardır ve onları gözlemleyerek hepimizin gelişebileceği daha sevgi dolu, destekleyici bir dünya yaratmaya başlayabiliriz.

*Burası bizim evimiz ve seçimlerimiz geleceğimizi yaratmamıza yardımcı olacak.