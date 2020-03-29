Gökyüzünde leylek şöleni

Batıda Atlas Okyanusu’ndan, doğuda Hint Okyanusu’na, güneyde Güney Afrika’nın Ümit Burnu’na kadar Afrika Kıtası’nın Ekvator kuşağı güneyinde kalan geniş topraklarda kışlayan leyleklerin, Avrupa ve Asya’nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Avrupa ve Balkanlar’da yazı geçirdikten sonra ağustos- eylül aylarında Afrika’ya göç eden ve bu göç sırasında toplandıkları en dar alan olan İstanbul’da, geçen yıllarda bir günde 237 bin, toplamda 1 milyona yakın leylek geçişi yaşanmıştı.

AFRİKA’DAN AVRUPA’YA GÖÇ YOLCULUĞU

Afrika’dan geri dönüş yolunda en dar geçit olarak kullanılan İstanbul’da Sarıyer, üçüncü havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Ormanları civarında bugünlerde binlerce leylek görmek mümkün. 15 yıldır leylek sayımı yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve bölgede ‘Leylek Baba’ olarak tanınan avukat Fikret Can (74) ve gönüllülerin oluşturduğu ‘LeylekEl (Stokland)’, grubu, ilkbaharla birlikte Güney Afrika’dan yeniden Avrupa ve Balkanlar’a göç eden leylekleri yine İstanbul’da karşıladı.

3 BİN KİŞİLİK GÖNÜLLÜ ORDUSU

Gruplar halinde geçiş yapan yüzlerce leylek sürülerinin İstanbul’un kuzeyinden Bulgaristan ve oradan da Avrupa ülkelerindeki yuvalarına dağılımı devam ediyor. Hem Türkiye’nin bütün illeri hem de dünyanın birçok ülkesinden toplamda 3 bine yakın gönüllüsü bulunan LeylekEl grubundan Emine Turhan Tekin, Neriman Fırtına, Murat Acuner, Cumhur Palas, Oğuz Garipoğlu, Armando Martins, Irek Keluga, Heiodi Rosien, Ferdi Gültekin, Haldun Savaş, Nedim İlkin gibi gönüllüler leyleklerin göç yolculuğu sayımında fotoğraf ve görüntü de çekimi de yapıyor.(DHA)