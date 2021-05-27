Gordon Ramsay’nin kızı Holly yıllar sonra açıkladı: İki kez cinsel saldırıya uğradım

Hollywood’da ortaya çıkan ‘metoo’ hareketi ve ünlü isimlerin yaşadıkları fiziksel ve psikolojik şiddet ile tacizi anlatması, aynı süreçlerden geçen pek çok kişinin sessiz kalmamasını sağlıyor.

Onlar arasına son olarak dünyaca ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay’nin 21 yaşındaki kızı Holly katıldı. Bir podcast programına katılan Holly Ramsay, 18 yaşındayken iki kez cinsel saldırıya uğradığını ilk kez anlattı.

Bu saldırıların ardından travma sonrası stres bozukluğuyla (PTSD) mücadele ettiğini belirten Ramsay, üç ay boyunca bir klinikte tedavi gördüğünü söyledi.

‘ZİHNİMİN İÇİNE GÖMDÜM’

Başına gelenlerden sonra üniversite eğitimine başladığını ifade eden Ramsay, “Moda tasarımı üzerine eğitim alıyordum. Çok sevmiştim. İlk yılın ikinci döneminde PTSD’yle mücadele etmeye başladım. Dersleri kaçırıyordum, sürekli dışarı çıkıyordum. Çok fazla bocalıyordum. PTSD, 18 yaşında yaşadığım saldırıların bir sonucu. Yaşadıklarımı bir yıl boyunca kimseye anlatamadım. Zihnimin içine gömdüm” dedi.

Bir süre sonra okulu bırakmak zorunda kaldığını belirten Ramsay, “Marylebone’s Nightingale Hastanesi’nde PTSD, anksiyete ve depresyon teşhisi koydular. O zamandan beri haftada üç gün terapiye gidiyorum. Bu duruma karşı sesimi yükselterek iyi şeylerin olması için çabalıyorum” diye konuştu.

Anne ve babası başta olmak üzere ailesinin bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Holly Ramsay, Condé Nast Moda ve Tasarım Koleji’nde eğitim hayatına da yeniden başladı.