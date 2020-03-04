Hamilelikte bacak ağrısı neden olur? Gebelikte bacak ağrısı ve uyuşması tedavisi…

Hamilelikte bacak ağrısı neden olur? Gebelikte bacak ağrısı ve uyuşması tedavisi…

Bebeğinizin gelişini beklerken, beklenmedik ağrı ve sancılar hissediyor olabilirsiniz. Genellikle ikinci ve üçüncü trimesterde bacak ve eklem ağrısı, eklenen ağırlık, değişen vücut şekli sonucu oluşabilir. Ayrıca bu ağrılar sıvı tutulması ve eklem gevşekliğinden dolayı da kaynaklanabilir. Peki, hamilelikte bacak ağrısı neden olur? Gebelikte bacak ağrısı ve uyuşması tedavisi…

Hamilelikte yaşanan bu sorunlar günlük yaşamı etkileyebilir ve uyku miktarı ve kalitesinde değişikliklere neden olabilir. Genellikle gebelikte şişmiş bacak, ağrılı ayak ve bacakları ayrıca bacaklara giren kramplardan ötürü problemler yaşanabilir.

GEBELİKTE BACAK AĞRISI NEDENLERİ

Genellikle hamileliğin ilerleyen dönemlerinde bazı gebelerde bacak ağrıları meydana gelebilir. Vücut ağırlığının birden değişmesi sonucu kilo artışı ve sinir siteminde yaşanan baskıdan dolayı bacak ağrısı sorunu yaşanabilir. Başta magnezyum ve kalsiyum eksikliği bacaklarda ağrı yaşanmasına neden olabilir. Diğer nedenlerden biri de varis problemidir. Bacaklarında varis olan kadınlar artan kilonun etkisiyle ağrı ve sancı sorunu yaşayabilirler.

GEBELİKTE AYAKLARDA ŞİŞLİK (ÖDEM)

Hamilelik döneminde hormon seviyelerinde artış gözlenir. Yükselen bu hormonlar ödeme yol açabilir. Özellikle ayaklar, eller, yüz ve kolda daha çok su tutulumu görülebilir. Vücudunuzda oluşan ödem miktarı fazla ise mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekebilir.

GEBELİKTE KRAMPLAR VE BACAKLARDA AĞRI

Hamilelikte kramplar genellikle 6. aydan sonra kendini göstermeye başlar. Hormonlar ve alınan kiloların etkisi ile bacaklarda kasılma, kramp ve ağrı sorunu yaşanabilir. Vücut ağırlığı ve ağrılardan dolayı uyku problemlerinde artış görülebilir. Aynı pozisyonda kalmak daha çok ağrı yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle gün içerisinde sürekli oturmak ya da ayakta kalmak ağrıları tetiklemeye neden olur.

GEBELİKTE BACAK AĞRISI TEDAVİSİ

Hamile kadınlar olabildiğince dinlenmeye özen göstermelidirler. Sırt üstü yatmak yerine yan kısmınıza yatmanız daha dinlendirici olacaktır. Ayaklarınızın altına yüksek bir minder koyarak ayak ve bacaklarınızın dinlenmesini sağlayabilirsiniz. Kilo alımına dikkat edilmeli ve ödem sorununa karşı su miktarını arttırmanız gerekebilir.