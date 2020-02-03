Hamilelikte düşük neden olur? Düşük belirtileri…

Hamilelikte düşük neden olur? Düşük belirtileri…

Hamilelikte düşük, 20 haftalık hamilelikten önce cenin kaybıyla sonuçlanan bir durumdur. Genel olarak hamileliğin ilk 3 ayında gerçekleşebilir. Ebevynler için üzücü olan bu durum bebeğin bazen tam olarak oluşmadan hayati kaybına neden olabilir. Peki, hamilelikte düşük neden olur? Düşük belirtileri…

Düşük, kendiliğinden ve çeşitli tıbbi nedenlerden dolayı olabilir fakat risk faktörlerini, nedenini bilmek daha aydınlatıcı, durumu daha iyi anlamanıza ve olmanız gereken tedavi ve desteğe daha çabuk ulaşmanıza yardımcı olabilir. İşte hamilelikte düşük nedenleri ve belirtileri…

DÜŞÜK BELİRTİLERİ

Düşük yapma durumunuz hamileliğinizin evresine göre değişebilir. Bazı durumlarda, çok çabuk gerçekleşebilir ve düşük yapmadan önce hamile olduğunuzun bile farkında olmayabilirsiniz.

İşte düşük yapma işaretleri:

-Ağır lekelenme

-Vajinal kanama

-Vajinadan doku veya sıvının deşarjı

-Bel ağrısı

-Aşırı karın ağrısı veya kramplar

Hamileliğiniz sırasında bu semptomlardan birini yaşarsanız mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekebilir. Bu semptomları düşük yapmadan da yaşayabilirsiniz. Doktorunuz net sonuçlara kavuşmak için bir takım testler yapmayı önerecektir.

NEDEN DÜŞÜK YAPILIR?

Hamilelik sırasında vücudunuz gelişmekte olan fetüsünüze hormonlar ve besinler sağlar. Böylelikle fetüsünüzün büyümesine yardımcı olur. İlk trimester düşüklerin çoğu cenin gelişmediği için oluşabilir. Buna neden olabilecek farklı faktörler vardır.

GENETİK VE KROMZON SORUNLARI

Kromozomlar genleri tutar. Gelişmekte olan bir fetüste, bir kromozom seti anne tarafında diğeri baba tarafından katkıda bulunabilir. Embriyo hücrelerinin bölünmesiyle veya yumurta veya sprermin hasarlı olmasıyla ortaya çıkabilir. Ayrıca plasenta ile ilgili sorunlarda düşüklere neden olabilir.

YAŞAM TARZI ALIŞKANLIKLARI

Altta yatan sağlık sorunları ve yaşam tarzı da fetüsün gelişmesine engel olabilir.

Fetüs gelişimini olumsuz etkileyen nedenler şunlardır:

-Yetersiz ve dengesiz beslenme

-Anne yaşı

-Tedavi edilmeyen hastalıklar

-Hormonlarla ilgili yaşanan sorunlar

-Uyuşturucu ve alkol kullanımı

-Gıda zehirlenmesi

-Kullanılan bazı ilaçlar

-Şiddetli yüksek tansiyon