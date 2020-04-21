Harry Potter tur otobüsü Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarını taşıyor

Bir döneme damgasını vuran Harry Potter filminin etkisi hala devam ediyor. Öyle ki İngiltere’de turistler için hala Harry Potter Stüdyo turları düzenleniyor. Hatta Harry Potter tur otobüsüne binebilmek için bile uzun kuyruklar oluşuyor. İşte bu tur otobüsü şimdi Hertfordshire kontluğundaki İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarına servis hizmeti sunuyor.

Harry Potter ve Warner Brothers Studio’nun tur otobüsü, corona virüsünün dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde, Watford General Hospital’da hastane çalışanlarını taşıyor.