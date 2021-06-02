Hasan Saltık yaşamını yitirdi

Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık’ın acı haberini sanatçı Ferhat Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kalp krizi nedeniyle Saltık’ın hayatını kaybettiğini belirten Tunç, “Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun” dedi.

“DOSTUMU, KARDEŞİMİ YİTİRDİM”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dostumu, kardeşimi yitirdim. Kalan Müzik'in sahibi, kıymetli dostum, hemşehrim Hasan Saltık'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saltık ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devr-i daim olsun” açıklamasında bulundu.

MAZLUM ÇİMEN’DEN AÇIKLAMA

Şarkıcı ve oyuncu Mazlum Çimen, “Çok kötü oldum …. kültür bakanlığının yapması gereken arşiv çalışmalarını neredeyse tüm kollarıyla kurmuş olduğu şirketiyle yapmış ve yapmaya çalışmış bir can dostumu, kardeşimi, uzuuuunnnn bir yol yürümüş olduğum insanı kaybetmişiz HASAN SALTUK. Offf be Hasan… Hasan Saltuk.. kalan Hasan…” ifadelerini kullandı.

HASAN SALTIK KİMDİR?

1964 yılında Tunceli’de doğdu. İlköğrenimini Tunceli’de, ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi’ne devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik’i kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri “Kalan Müzik” etiketi altında yayınladı.

Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı.

Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi, yapılmalarına ön-ayak oldu.

Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak’tan, Münir Nurettin Selçuk’a, Hacı Taşan’'dan, Hisarlı Ahmet’e, Hafız Yaşar’dan Muharrem Ertaş’a; Neşet Ertaş’tan Neyzen Tevfik’e, Malatyalı Fahri’den Âşık Veysel’e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.

Türkiye’nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük dokuz yüzü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkân sağladı. 1998'de kemancı Cihat Aşkın’ın ‘Minyatürler'iyle Klasik Batı Müziği alanına yöneldi.