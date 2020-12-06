Hem öğretmen hem baba oldu

32 yıllık öğretmen Fethi Aydın, bir oğlunu kaybetti. Diğeri de yatağa bağımlıydı. Ama o pes etmedi, öğrencilerini evladı yerinekoydu ve bir efsane yarattı.

Elazığ'da 3 çocuk babası 53 yaşındaki Fethi Aydın 1997'de Karşıya İlköğretim Okulu'na eksiklikten dolayı beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Aslında sınıf öğretmeniydi. Yoksul bir mahallede öğretmenliğe başlayan Aydın, kasetlerden izleyerek hentbolu öğrendi. Ardından kurduğu takım 2005'te Türkiye şampiyonu oldu. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışan hoca, her öğrencisini spora yönlendirdi. Öğrencileri ona Fethi Baba demeye başladı. Takım olarak birçok başarıya imza atan Aydın, 32 yıllık öğretmenlik hayatında birçok sporcusunu milli takıma ve kampına gönderdi. Bir oğlunu kaybetmesi, bir oğlunun da trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelmesi Aydın'ın mücadelesine engel olmadı.

KİM SAHİP ÇIKACAK

Aydın başarı hikayesini şu sözlerle anlattı: Göreve başladığım gün okul müdürümüzle görüşmemizde amatör futbolcu olduğumu ve futbol takımı çalıştırmak istediğimi söyledim. Ancak saha yoktu. Dilersem hentbol takımını çalıştırabileceğimi söyledi. Hentbola gönül vermiş, antrenör Hasan Hüseyin Polat hocamın yardımlarıyla öğrenmeye çalıştım. Eski kasetler vardı, onları izleyip öğreniyor ardından sahada uyguluyordum. Bir senelik acemilik dönemimiz oldu. 2005'te ise Türkiye şampiyonu olduk. Bizim amacımız çocuklarımızın Karşıyaka bölgesinde kötü alışkanlıklardan arındırmak. Bunu da çok şükür başarıyoruz.

Takım olarak elde ettikleri başarılar sonrasında kulüp kurduklarını ve güzel işlere imza attıklarını belirten Aydın şöyle konuştu: 2010'da bu başarıları elde etmiş çocuklarımız sporcu kimliğinden çıkıp ortada kalıyorlardı. Bunu engellemek için Karşıyaka İlköğretim Spor Kulübü'nü kurduk. 8 öğrencimizi Mersin Büyükşehir Belediyesi transfer etti. Transfer ettiğimiz öğrencilerimizden biri milli takımda görev almasının yanı sıra şimdi beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Çocuklarımızın eğitimiyle yakında ilgilendim. Spor Lisesi'nin sınavlarına kendim götürüyorum. Yetiştirdiğimiz birçok öğrenci sporcu oldu. Polis memuru, öğretmen olanlar da var. Bizim birinci görevimiz çocukları meslek sahibi yapmak, onu da başardığımızı düşünüyorum. Karşıyaka'daki okulumdan başka bir yere tayinim çıkmıştı ama gitmek istemediğim için tayinim durduruldu. Bunu yapmamdaki amaç ise çocuklara sahip çıkmaktı. Bizim gibi kişiler giderse buradaki çocuklara kim sahip çıkacak? Eğer siz rahatlığınızı düşünür de o mahalleden çıkarsanız ve o çocuklar iyi bir şekilde yetişmezse karşınıza bıçakla, tabancayla çıkacak. Bizim amacımız ıslah. Bunun için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı güzel yerlerde iyi insanlar olarak yetiştireceğiz.

BENDEN ÇIKTI, OLMAZ

“Bu meslekte ‘Benden çıktı, beni ilgilendirmez” demek gibi bir lüksümüz yok. Hep yanlarında olacağız. Emeklerimizin karşılığında arayıp halimizi hatırımızı soruyorlar.”

ÇOCUKLARIMIN HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM

Bir çocuğunun yatağa bağımlı olduğunu dile getiren Aydın yaşadıklarını şöyle anlattı: Ben hastaneye götürmeye gittiğimde bu çocuklarım, öğrencilerim sıra yapıyorlar. Evime gelip çocuğumu aşağı indiriyorlar ve hastaneye götürüyorlar. Ardından tekrar evime getiriyorlar. Bunu kimse yapmaz. Ama bizim ilişkimiz farklı. Baba-oğul ilişkisi var. O yüzden bana ‘Fethi baba' diyorlar. Ben de onlara ‘evlat' dedim. Okulumuz, Elazığ'ın dezavantajlı mahallelerinden biri olan Karşıyaka Mahallesi'nde bulunuyor. En büyük amacım çocukların kötü alışkanlıklar edinmesini önlemek. Bu çocuklarım eğer spor salonuna gelmezse oraya gidecek. Hiç para kazanmadım ve çok verdim. Ama pişman değilim, pırıl pırıl gençler kazandım. Yaptığım işten hiçbir zaman keşke yapmasaydım demedim. İyi ki yapmışım ve yapmaya devam edeceğim. Çocuklarımın hepsiyle gurur duyuyorum.