Hepsi aynı gün doğdu: 26 Şubat

Edebiyat dünyasının ünlü ismi Victor Hugo'dan Levı's jeanlerinin yaratıcısı Levi Straus'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve sanatçı Beren Saat'e kadar birçok ünlünün doğum tarihleri 26 Şubat… İşte yılın en kısa ayının 26'sında doğan ünlüler:

Victor HUGO (1802-1885): Dünya edebiyatının önemli yazarlarından olan Hugo, şiirleri, oyunları ve romanları ile tanınıyor. Romantizm akımının Fransa'daki temsilcisi olan Hugo, Latin edebiyatı alanında eğitim gördü. Hukuk fakültesinde okurken edebiyata yöneldi. 1819'da “Conservateur Litteraire” adlı bir dergi çıkardı, 1821'de annesini kaybedince çocukluk aşkı Adele Foucher ile evlendi. Aynı yıl ilk şiir kitabı “Odlar ve Çeviriler” yayınlandı. 1822'de ilk romanı “İzlanda Hanı” çıktı. Bu kitapla edebiyat dünyasına kendisini kabul ettirdi.

Levi STRAUS (1829–1902): Levi's jeanlerinin yaratıcısı olan Straus, ABD'ye göç eden bir Alman Musevi göçmeni… İlk blue jean fabrikasını 1853 yılında San Francisco'da kurdu. Bavyera Almanya doğumlu olan Straus'a ailesi Löb adını verdi. Ancak adını Levi olarak değiştirdi. 19 yaşına geldiğinde Almanya'dan ABD'ye kardeşlerinin yanına göç etti. 1853'de Amerikan vatandaşı oldu. 73 yaşında hayata veda ederken geride o günkü değeri 6 milyon dolar olan jean şirketi kaldı. Markayı yeğenleri ve gelen kuşakları devam ettirdi.

Ferhan ŞENSOY (1951): Tiyatro, sinema ve TV oyuncusu olan Şensoy, 1951'de Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde doğdu. Devekuşu Kabare tiyatrosu ile 1970'de sanat hayatına başladı. Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimi aldı. Montreal'de, Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar Ödülü'nü kazandı. Yönetmenliğini de yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde de oynadı. Türk Yazarları Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı, TV skeçleri de yazdı. Sanat hayatını tiyatro ile sürdürüyor.

Recep Tayyip ERDOĞAN (1954): Aslen Rizeli olan Erdoğan, İstanbul'da doğdu. Gençlik yıllarından itibaren siyasetle iç içe yaşadı. 1969-1982 yılları arasında amatör olarak futbolla ilgilendi. 1994'de İstanbul Belediye Başkanı seçildi. 2001 yılında kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi ile iktidara geldi. 11 yıl süreyle iktidar oldu ve kesintisiz Başbakan olarak görev yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı seçildi.

Suna YILDIZOĞLU (1955): Asıl adı Sonia Eddy olan İngiliz asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu Yıldızoğlu, 1974'te sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu adını alıp Türk vatandaşı oldu. Birçok film, TV dizisi, tiyatro oyunu ve reklam filminde rol aldı. Foto modellik de yaptı. 2000 yılında çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atıldı. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü'nü kazandı.

Ahmet DAVUTOĞLU (1959): Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'nın Taşkent İlçesi'nde doğdu. Önce Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanlığı yaptı ardından politikaya atıldı. 1 Mayıs 2009'da Dışişleri Bakanı, 2014'te AKP Genel Başkanı oldu. Başbakan olarak görev yaptı. 22 Mayıs 2016'da bu görevinden ayrıldı. 13 Eylül 2019'da AKP'den istifa etti. Üç ay sonra Gelecek Partisi'ni kurarak Genel Başkanı oldu.

Beren SAAT (1984): Ankara'da dünyaya gelen Beren Saat, ilk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında başvurduğu Türkiye'nin Yıldızları adlı TV yarışmasında ikinci oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi ile tanındı.

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ

İki yöneticisi olan bir burçtur. Klasik astrolojiye göre yöneticisi Jüpiter, modern astrolojiye göre ise yöneticisi Neptün'dür. Balık burcu insanında Jüpiter'in iyimserliği, Neptün'ün yaratıcı ve hayal gücü birleşir. Balık burcu insanları hassastır. Empatik, vicdanlı, sanatsal, hayırsever insanlardır. Kolay kolay çevrelerindeki insanlar tarafından anlaşılmazlar. Çünkü onlar hayatı manevi taraflarıyla görmeye çalışırlar. Sezgileri çok kuvvetlidir. İsyancı olmaktansa yaşanan her şeyin, hayata gelişlerinin sebebi olduğunu düşünür ve kabullenici davranış sergilerler.