Hiçbir ücret almadan hayvanlara protez yapıyor

Hiçbir ücret almadan hayvanlara protez yapıyor

Niyazi Çapa 20 yıldır bin 500 hayvana protez ve ortez taktı. Onları sağlıklarına kavuşturdu. Çapa “Acı içinde yaşamaları beni gerçekten çok yaralıyor” dedi...

Eskişehir'de yaşayan hayvansever 78 yaşındaki Niyazi Çapa, yaşadıkları talihsizlikler ya da kazalar sonucu çeşitli uzuvlarını kaybeden hayvanlar için ortez ve protezler yapıyor.

Protez üreten bir firma sahibi olan Niyazi Çapa, son 20 yıldan bugüne bin 500'e yakın hayvanın tekrar yürümesini sağladı. Hiçbir ücret almadan sahipli-sahipsiz, evcil-yabani fark etmeksizin hayvanlara protez ve ortez takan Niyazi Çapa'nın iyileştirdiği hayvanların içinde kedi, köpek, tavşan, at, oğlak, martı, leylek ve çakal bulunuyor. ‘Ayağı kırılan at vurulur.

Çünkü iyileşmesi mümkün değildir' klişe sözü de Çapa'nın atlara da ortez takıp yürütmesi ile tarihe karıştı. Hayvanların acı içinde yaşamasına dayanamadığını ifade eden çapa şunları söyledi: “Bel fıtığı geçirenlere boyun korsesi bile yapıyoruz. Yeter ki sürünerek hayatlarını devam ettirme mecburiyetinde kalmasınlar.”

Çapa hayvanların hikayelerini söyle anlattı:

HEPSİNİ İYİLEŞTİRİYOR

“Mesela Antalya'dan 4'üncü kattan düştüğü için ağır yaralanan ve sahibi tarafından uyutulmak istenen ‘Prenses' ismindeki kediye protez taktık. Yüksek gerilim hattına çarpması sonucu iki ayağı yanan leyleğin sol ayağına protez, sağ ayağına ise atel takılarak tekrar yaşamına devam etmesi sağlandı.

Afyonkarahisar'da yemiş olduğu gıdalar sonucu arka ayakları felç olan ‘Prens' ismindeki tavşanın arka ayaklarına da yürüteç taktık. İstanbul'dan balıkçıların misinasına takılması sonucu sol ayağını kaybeden martıya da protez taktım. Konya'da doğuştan ön ayakları felçli olan oğlağa ortez ve atel taktım.”

Niyazi Çapa “Bütün bunları bir para karşılığında yapmıyorum. Ben artık yaşlandım ve taleplere yetişmekte güçlük çekiyorum. Meslektaşlarım da bana yardımcı olsun” dedi.