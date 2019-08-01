Özellikle yenidoğanlarda yaygın şekilde; ancak küçük çocuklar ve yetişkin erkeklerde de görülen hidrosel hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Hidrosel nedir? Hidrosel nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Halk arasında su fıtığı olarak da bilinen hidrosel terimi, Yunanca hydro; su ve cele; tümör kelimelerinden gelir. Hidrosel erkeklerde yaygın olarak görülür ve skrotumda bulunan ince duvarlı bir çuvaldaki berrak bir sıvı topluluğudur. Şimdi hidrosel ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım… Hidrosel nedir? Hidrosel nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

HİDROSEL NEDİR?

Hidrosel, testisleri çevreleyen ince zarlar içinde sıvı toplandığında testis torbasında (skrotumda) oluşan bir şişlik türüdür. Normalde testis ile bu zarlar arasında, testisin kayganlığını sağlamak için 0,5 -1 ml. sıvı bulunurken hidroselde bu sıvı miktarı 100–200 ml. hatta bazen çok daha fazla hacimlere ulaşabilir.

Hidrosel yenidoğanlarda sık görülür ve genellikle 1 yaşına kadar tedavi gerektirmeden kaybolur. Çocuklar ve yetişkin erkekler, skrotum içindeki iltihaplanma veya yaralanma nedeniyle bir hidrosel geliştirebilir.

HİDROSEL BELİRTİLERİ

Genellikle, bir hidroselin tek belirtisi, bir veya iki testisin ağrısız olarak şişmesidir. Hidroselli yetişkin erkekler şişmiş bir skrotumun ağırlığından rahatsızlık duyabilir. Ağrı genellikle iltihaplanmanın büyüklüğü ile artar. Bazen, şişmiş bölge sabahları daha küçük ve gün içinde daha büyük olabilir. Bazı durumlarda da, şişkinlik sabahları akşama göre daha kötü olabilir.



HİDROSEL NEDENLERİ

Doğumsal hidrosel

Doğumdan önce bir hidrosel gelişebilir. Normalde, testisler gelişmekte olan bebeğin karın boşluğundan skrotuma doğru iner. Gelişme sırasında, her bir testis, çevresinde sıvı içeren doğal olarak oluşan bir keseye sahiptir. Normalde, bu kese kendini kapatır ve vücut bebeğin ilk yılında içerideki sıvıyı emer. Ancak bu hidroselli bebeklerde olmaz.

Keseciğin kapanmaması durumunda karın içi sıvısı bu açıklıktan içeri girer ve testis etrafında birikmeye başlar. Sıvının birikmesiyle birlikte meydana gelen şişlik hidroseli işaret eder. Ancak açıklığın büyük olması durumunda karın içi organlar buradan sarkarak fıtık oluşturur. Yenidoğan erkeklerin yaklaşık %6'sında doğumsal hidrosele rastlanılır.

Doğumsal hidroselin iki tipi vardır. Bunlardan ilki komünikan hidrosel yani ilişkili hidroseldir. Testis torbasına inen karın zarının tamamen açık olması durumudur. İkincisi ise komünikan yani ilişkili olmayan hidroseldir. Bu tip hidroselde zarın karın tarafında olan kısmının anormal bir şekilde kapanması ve peritoneal sıvının testis torbasının içine hapsolmasıdır.

Erişkin hidrosel

Genellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde skrotumda yaralanma veya yanma sonucu bir hidrosel gelişebilir. İltihaplanma, testis içindeki veya her testisin (epididimit) arkasındaki küçük, kıvrılmış tüpteki bir enfeksiyondan kaynaklanabilir. Ayrıca böbrek nakli olan kişilerin yaklaşık %70'inde tek taraflı hidrosel görülebilir.

HİDROSEL TEDAVİSİ

Yeni bebeğinizde hidrosel varsa, muhtemelen yaklaşık bir yıl içinde kendi başına kaybolacaktır. Hidrosel kendi başına kaybolmazsa veya çok büyürse, bir ürolog tarafından ameliyat edilmesi gerekebilir.

Yetişkinlerde hidroseller tipik olarak altı ay içinde kaybolur. Bir hidrosel genellikle sadece rahatsızlığa neden olursa veya fıtıklara yol açabilecek bir bağlantılı hidrosel olması durumunda ameliyata ihtiyaç duyar.

Cerrahi

Bir hidroselin çıkarılması ameliyatı anestezi altında yapılır. Çoğu durumda, ameliyattan birkaç saat sonra eve gidebilirsiniz.

Karın veya skrotumda (hidroselin konumuna bağlı olarak) küçük bir kesi yapılır ve hidrosel cerrahi olarak çıkarılır. Cerrahınız büyük olasılıkla insizyon bölgesine pansuman uygulayacaktır. Konuma ve boyuta bağlı olarak, birkaç gün boyunca bir drenaj borusuna ihtiyacınız olabilir.

İğne aspirasyonu

Hidrosel tedavi etmek için bir başka seçenek de uzun bir iğneyle boşaltılmasıdır. İğne, sıvıyı çıkarmak için kesenin içine sokulur. Bazı durumlarda, kesenin tekrar dolmasını önlemek için bir ilaç enjekte edilebilir. İğne aspirasyonu genellikle ameliyat sırasında komplikasyon riski yüksek olan erkeklerde yapılır. İğne aspirasyonunun en sık görülen yan etkileri, skrotumunuzda geçici ağrı ve enfeksiyon riskidir.