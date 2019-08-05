Hindibanın faydaları nelerdir? Hindibanın yararları…

Güneğik, Hindibağ, Yabani hindibağ, Radika, Cichorium intybus gibi isimleri bulunan hindiba büyük bir kaynak olan mineraller de dahil olmak üzere, çinko, magnezyum, manganez, kalsiyum, demir, folik asit, potasyum, A, B6, C, E, ve K vitaminleri içerir. Hindibanın sağlık açısından pek çok yararı bulunmaktadır. Şimdi, hindibanın faydalarına daha yakından bakalım… Hindibanın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler….

Hindiba, sağlık açısından birçok faydası olan odunsu, otsu bir bitkidir. Hindibanın sağlık yararları arasında sindirim problemlerini hafifletme, mide ekşimesi önleme, artrit ağrısını azaltma, karaciğer ve safra kesesini detoksifiye etme, bakteriyel enfeksiyonları önleme, bağışıklık sistemini arttırma ve kalp hastalığı riskini azaltma yeteneği bulunmaktadır… Hindibanın faydalarını sizler için araştırdık… İşte hindibanın faydaları…

HİNDİBANIN FAYDALARI

Hindibanın sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Sindirime yardımcı olur

Hindiba, güçlü bir prebiyotik olan inülin içerdiğinden sindirim sistemi için mükemmeldir. İnülin asit reflü hastalığı, hazımsızlık ve mide ekşimesi gibi birçok bağırsak ve sindirim sorunuyla mücadele etmek için kullanılır. Bu nedenle, hindibanın sindirimi kolaylaştırmak gibi hayati önemi vardır.

Kalp sağlığını iyileştirir

İnülin sadece sindirim sistemi için faydalı değildir, aynı zamanda vücuttaki “kötü” LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğünü göstermiştir. LDL kolesterol, aterosklerozun ve yüksek tansiyonun temel nedenlerinden biridir, çünkü atardamarlara ve damarlarda biriktiğinde kan akışını engeller. Ayrıca kalp krizi ve felç olasılığına katkıda bulunabilir.

Böbrek Sağlığı

Hindiba kökü ekstresi idrar söktürücü olarak kullanılır. Sürekli ve sağlıklı idrara çıkma sıklığı, vücudun karaciğerde ve böbreklerde depoladığı zararlı toksinlerin atılmasına ve toksinlerin vücutta kaldığında oluşabilecek tehlikeli durumlardan korunmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, düzenli idrara çıkma, ek su ağırlığını ortadan kaldırarak yağı azaltabilir; çünkü idrarın % 4’ü genellikle vücutta başka bir yerde depolanacak olan yağ birikintileridir.

Artrit ağrısını azaltır

Hindiba, artrit için geleneksel olarak kullanılan tedavilerden biridir ve araştırmalar, hindibaların önemli anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Bu yüzden osteoartrit gibi durumlarda ağrıyı azaltmaya çalışır. Bir araştırmada, hindiba tedavisi alan kişilerin % 70’inin, osteoartritik durumlarla ilgili ağrılarında gözle görülür bir gerileme olduğu bildirilmiştir. Hindiba aynı zamanda kas ve eklem ağrıları için genel bir anti-enflamatuar ajan olarak da kullanılabilir.

Kabızlık

Kabızlık, dünya çapında giderek daha fazla insanı etkileyen ana sorunlardan biridir. Hindibada bulunan inulin, kabızlığın üstesinden gelmeye yardımcı olan doğal bir lif olduğu için önemlidir. Lif, bağırsak hareketlerinin toparlanmasına, peristaltik hareketlerin teşvik edilmesine ve mide sularının salgılanmasına yardımcı olur. Temel olarak, bu bir bütün olarak sindirimi iyileştirdiği ve kabızlığı büyük ölçüde azalttığı anlamına gelir. Düzgün ve düzenli bir sindirim sürecini sürdürerek, insanlarda mide ve kolon kanseri de dahil olmak üzere bir dizi gastrointestinal hastalık ve rahatsızlık olasılığını azaltabilir.

Kaygı ve stres

Hindiba, kaygıyı azaltabilecek ve zihni sakinleştirecek özelliklere sahiptir, böylece stresi ve vücut üzerindeki tehlikeli etkilerini hafifletir. Hindiba, yatıştırıcı etkisi nedeniyle uyku sorunu çekenlere yardımcı olur. Hindiba ayrıca, bilişsel gerileme, kalp hastalığı, uykusuzluk, hormonal dengesizlik ve erken yaşlanma sorunlarını azaltmaya da yardımcı olabilir.

Kanser önleme

Hindiba ekstresi, çeşitli kanser çalışmalarında tümör büyümesindeki bir azalmayla ilişkili olmasına rağmen, kesin önleme mekanizması konusunda araştırmalar devam etmektedir. Daha önce yapılan araştırmalar bunun, hindiba içinde mevcut, anti-tümör ve antioksidan özelliklere sahip fruktanlar sebebiyle olduğunu göstermektedir. Hindiba içerisindeki polifenoller ve fitokimyasallar, meme kanseri ve kolorektal kanser gibi çeşitli kanser türlerinin önlenmesinde olumlu bir etkiye sahiptir.

NOT: Hamilelerin tüketmesi tavsiye edilmez.