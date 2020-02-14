Hugh Jackman farkındalık çağrısında bulundu

X-Men serisindeki Wolverine karakteriyle adını dünya çapında duyuran Hugh Jackman, Instagram hesbından yayınladığı bir video ile cilt kanseri konusunda farkındalık çağrısında bulundu.

Dört yıl boyunca cilt kanseriyle mücadele eden ve en son 2017 yılında burnundan bir tümör daha aldıran Jackman, üç ayda bir düzenli olarak kontrollere gidiyor.

Cilt kanserinden tamamen temizlendiğini belirten Jackman, “Üç aylık kontrollerimden yeni çıktım. Siz de gidip check-up yaptırın. Çok vaktinizi almayacak. Bende bir sorun yok, kafam rahatladı” dedi.

Hugh Jackman bu yıl içinde vizyona girecek olan Reminiscence filminde Nick Bannister rolünü canlandıracak.