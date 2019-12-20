İkizlerin birbirini kıskanması nasıl aşılır?

Kardeşler arasında kıskançlık yaşanması normal bir durumdur ve ikizler istisna değildir. İlk rekabetler, oyuncağı ilk kimin aldığı ile başlayabilir. Ancak, büyüdükçe okulu, sporu, işi ve aklınıza gelebilecek her şey de rekabet kaçınılmaz olabilir. Peki, ikizlerin birbirini kıskanması nasıl aşılır?

İkizler büyük bir bağ paylaşır. Genellikle çocuklar ilk konuşmaya başladıklarında ilk kelimeleri anne ya da baba olur fakat ikizlerin ilk söylediği söz o benim olabilir. Kardeş rekabetinden kaynaklanan çatışmalar, ikiz çocukların baskınlık, ebeveynlerin ilgisi ve bağımsızlık için rekabet etmesiyle ortaya çıkabilir. Kavgalar genellikle oyuncağı kimin aldığını veya arabada en iyi koltukta oturanın kim olduğu tartışmalarıyla başlayabilir ancak, bu çoğunlukla kıskançlık öfke veya güvensizlik duyguları gibi konularda altta yatan bir sis perdesidir.

Genç ikizlerin bu duyguları anlamaları zor olabilir ve çoğu zaman kavgada kimin güçlü olduğu, daha akıllı, daha iyi veya daha çok sevildiğini hak ettiğini görmek için yarışabilirler. Aynı şekilde ebeveynler ikizlerinin neden sürekli kavga ettiğini, birbirleriyle alay ettiklerinin, kışkırttıklarını ve sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi arkadaş olmalarını anlamayabilirler. Kardeş rekabeti aslında iyi bir şeydir. Kavgalar çocukların iyi geçinemediklerinin bir işareti değildir. Çatışmalar gücü test etmek, kişisel kimlik oluşturmak ve aileye karşı duygularını yaymak için kullanılır. Bu onlar için hayata bir hazırlık olabilir. Başkalarına saygı duyma, sempati, değerleri gibi konularda birçok hayati ders taşıyabilir.

Aileler çocuklarının bu kavgalarından muzdaripdirler ve zaman zaman sabrın son evrelerini yaşayabilirler. İkizlerin kavgalarını dindirmek ve birbirlerini karşı daha anlayışlı olmalarını sağlayacak bazı yöntemler, hayatın bir parça düzene girmesini sağlayabilir.

İşte ikizlerin kıskançlık duygularını aşmaları için bazı ipuçları;

ASLA TARAF TUTMA

Çocuklar ebeveynlerinin dikkatini çekmek isterler. Her biri yaptıkları için takdir edilmek ister. İkizler, bu özel zamanın hayatlarından mahrum kalması ile genellikle savaşır. Birbirleri ile kavgaları arasında taraf tutmak çocukların rekabet duygularını teşvik edebilir. Sorunları kendi aralarında çözmelerini sağlamak ve olan biten her şeyde ebeveyn olarak çözüm aramaktan kaçınmalısınız.

LİMİTLERİ BELİRLE

İzin vermeyeceğiniz davranış türlerini açıkça tanımlayarak sınırları belirleyin. Örneğin, fiziksel saldırganlığın tolere edilmeyeceğini açıklayın. Kabul edilemez davranışlar konusunda çocuğunuza bir müddet en sevdiği oyuncağını vermeyin.

İŞBİRLİĞİ SAĞLA

İkizler arasında uyumlu davranışları arttırmanın yolu, işbirliğine dayalı oyun için onları ödüllendirin. İkizlerinize birbirleri ile çok güzel oynayabilecekleri için çok mutlu olduğunuzu ifade edin.

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN



İkizler konuşurken birbirlerine müsaade etmeyebilir. Her zaman konuşmaları için zaman ayırın, onları dinleyin ve duygularınızı çocuklarınıza ifade edin.