İmplatasyon nedir? Yerleşme kanaması nasıl olur?

İmplatasyon nedir? Yerleşme kanaması nasıl olur?

İmplatasyon yani halk arasındaki bilinen ismi ile yerleşme kanaması, her kadında görülmeyebilir. Her kanama da hamilelik anlamına gelmez. Bu kanamalar çoğu zaman adet kanamaları ile karıştırılmaktadır. Peki, implatasyon nedir? Yerleşme kanaması nasıl olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Hafif kanama veya lekelenme, kesinlikle hamile olduğunuz anlamına gelmez, ancak bazı kadınlar gebe kaldıktan hemen sonra hamileliğin erken döneminde implantasyon kanaması geçirir. Çoğunlukla regl dönemindeki kanama ile de karıştırılan implantasyon nedir? Yerleşme kanaması nasıl olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

İMPLATASYON (YERLEŞME KANAMASI) NEDİR?

İmplantasyon, hamileliğin erken döneminde, blastosist adı verilen ve hızla bölünen hücrelerin bir kümesinin fallop tüpünden aşağı inip uterusun derinliklerine sıçradığı zaman penceresidir.

İmplantasyon döllenmeden yaklaşık 8 ila 9 gün sonra ortaya çıkar, ancak 6 gün kadar erken ve yumurtlamadan 12 gün sonra da olabilir.

YERLEŞME KANAMASI (İMPLATASYON) NASIL OLUR?

Çoğunlukla regl dönemindeki kanama ile de karıştırılan implantasyon, çamaşır üzerindeki yapısı ve rengi yönüyle ayrışabilir. İmplantasyon kanaması hafif pembemsi ve az miktarlıdır. Regl dönemindeki kanamadan farkı ilişki sonrasındaki 10 ve 14. günler arasında oluşur. İlk üç ay içerisinde meydana gelen yerleşme kanamalarını bazı anne adayları, düşük kanaması ile karıştırarak büyük bir korkuya kapılabiliyor. Halbuki bebek bu esnada rahminize yerleşmeye çalışıyordur. Oluşan hareketlilikten sonra da ortaya hafif lekelenmeler ya da kanamalar çıkabilir.

İMPLATASYON KANAMASI İLE REGL KANAMASI NASIL AYIRT EDİLİR?

Yerleşme kanamasının rengi soluk pembe ya da soluk kahverengi iken regl kanaması daha canlı kırmızı bir kan rengindedir.

Renk: İster ağır ister hafif olsun, çoğu kadın döneminin rengine aşinadır (genellikle parlak ila koyu kırmızı). Ancak implantasyon kanaması tipik olarak açık pembe ila koyu kahverengidir (pas renkli).

Pıhtılaşma: Bazı kadınlar adetlerinde çok fazla pıhtılaşma yaşar, bazıları ise hiç görmez. İmplantasyon kanaması pıhtı oluşturmamalı.

Zaman uzunluğu: Kadınların adet dönemlerinin süreleri yaklaşık 3 ila 7 gün arasında değişebilir. Doğum kontrolünde olmayan kadınlarda daha uzun süre kanama görülebilir, doğum kontrolündeki kadınlarda ise genellikle süre daha kısadır veya hiç kanama olmaz. Yerleşme kanaması birkaç saat ila 3 tam gün arasında sürmelidir.

Miktar: Yerleşme kanaması koyu kıvamlı ve akıntı gibi iken regl kanaması akışkandır.