Son yıllarda diğer sosyal medya platformlarına göre daha popüler hale gelen Instagram’ın Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı var. Peki insanların çoğunun zamanın büyük kısmını geçirdiği Instagram’da nasıl popüler olunur? Instagram fenomeni Çağrı Taner bu konuda kullanıcıları bilgilendirdi.

Instagram yaklaşık olarak 10 milyon takipçisi olan Çağrı Taner isimli sosyal medya fenomeni Instagram'da popüler olma konusunda sosyal medya kullanıcıları tüyo verdi.

Hedef kitlenizi iyi belirleyin



Kimlere hitap edeceğinizi ve nasıl postlar atmak gerektiğini bilmek öncelikle amaçlarınızdan olmalıdır. Hedef kitlenizi tanımadan yapacağınız rastgele paylaşımlar yeterli etkileşimi almayacaktır.

Paylaşım düzenine ve saatine dikkat edin



Paylaşımlarınızı hedef kitlenizin en çok aktif olduğu saatlerde paylaşımlar yapmaya özen gösterin. Böylece beğeni ve yorum sayınızı maksimuma çıktığını göreceksiniz. Takipçi sayınıza ve gösterdiklerini reaksiyona göre günlük paylaşım adetlerini arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

Harekete geçme isteği uyandırın



İnsanlarda paylaşımlarınıza ne kadar reaksiyona geçirme isteği uyandırırsanız o kadar takipçi kazanma sayınız artar. Yorumlarınıza kullanıcıların arkadaşlarını etiketlemesi sizler için iyi bir şey olup keşfet bölümüne de düşerek kitlenizin ve görünürlük oranınızın arttığı anlamına gelmektedir.

Kopyadan ziyade özgün olun



Başka hesaplardan copy-paste yapmaktan ziyade kendiniz bir şeyler üretmeye çalışın. Orijinal olmak her zaman iyidir.

Reklam verin



Özellikle başlangıçta çok güzel içerikler paylaşıyor olabilirsiniz ama henüz pek takipçiniz olmadığı için paylaşımlarınız yeterinde geri dönüş almayabilir. Bu yüzden ilgi çekeceğini düşündüğünüz içerikleriniz için sponsorlu reklamlar verebilir veya sayfanıza benzer diğer sayfalarda ücretli reklamınızı yaptırabilirsiniz.

Hashtag kullanımına özen gösterin



Paylaşımlarınıza uygun hashtagler kullanmayı ihmal etmeyin. Hashtagin içeriğinize uygun olmasına özen gösterin. Doğru hashtag kullanımı ile yeni takipçiler kazanmanız mümkündür.

Kaliteli görünün



Takipçi sayınızı arttırabilmek için binlerce, hatta on binlerce kişiyi takip etmeyin. Bu insanların gözünde prestij kaybına neden olabilir. Paylaşımlarınız mümkün olduğunda kaliteli olmalıdır, bozuk, kalitesiz görüntüleri kullanmamaya çalışın