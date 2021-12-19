İran’ı ayaklandıran yasa tasarısı: Evcil hayvanlar yasaklanacak

İranlı hayvanseverler, İran meclisinin evlerde hayvan beslemeyi yasaklayan yeni tasarısına tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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İran’da meclis, “halka rahatsızlık verdiği ve çevreyi kirlettiği” gerekçesiyle evlerde hayvan beslemeyi yasaklayan yeni bir tasarı hazırladı. Söz konusu tasarıya göre evlerde timsah, yılan, kertenkele, fare, maymun, kaplumbağa, tavşan, kedi ve köpek gibi hayvanların bakımı yasaklanacak.

Tasarı aynı zamanda hayvan alım ve satımını, ithalatını ve naklini de yasaklıyor. Hazırlanan tasarıda kırsal kesimde yaşayanların, emniyet güçlerinin ve devletin gerekli idari kurumlarının yasağın dışında tutulacağı belirtildi.

HAYVAN SEVERLER TEPKİLİ

Şehir parklarında da hayvan gezdirmenin yasak olduğu İran’da hayvan severler yeni tasarıdaki yasağın uygulanamayacağını düşünüyor. İranlı hayvan severler, özellikle Covid-19 salgını sürecinde evlerindeki hayvanlar ile vakit geçirdiklerini ve onlarla yalnızlıklarını paylaştıklarını belirttiler.

Başkent Tahran’daki parklarda 5 yıldır kedileri besleyen ve evinde de 10 kedisi ve bir köpeği olan Azad Kerimi, tasarıya karşı olduğunu ve kimsenin evlerde kedi ile köpek beslemeyi yasaklayamayacağını ifade etti. Kerimi, “Önceden sabahları ve öğleden sonraları kedilere bakmaya gelirdim fakat şimdi ekonomik kriz nedeniyle sadece sabahları gelebiliyorum” dedi.

Tasarıya karşı olduğunu ve yasağın uygulanamayacağını da belirten Kerimi, “Bu tasarıya ben de diğer hayvan severler gibi karşıyım. Meclisten de gerekli oy çoğunluğunu alacağını düşünmüyorum. Hayvanların ne gibi zararları olabilir? Onlara yazık değil mi? Benim gibi yalnız yaşayan yaşlılar var ve evimizde kedi ile köpek besliyoruz. Bizimle yalnızlığımızı paylaşıyorlar. Ben evlerde beslenmelerinden yanayım” ifadelerine yer verdi.

Tasarının meclisten geçmesi halinde evinde hayvan besleyenlere, hayvanları satan ve satın alanlara 26 milyon tümenden (yaklaşık 12 bin TL) 100 milyon tümene kadar (46 bin TL) para cezası verilebilecek.

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