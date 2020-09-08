İş İnsanı Fatih Çelik, Jennifer Lopez veya Shakira’yı Türkiye’ye getirmeyi planlıyor

Pandemi süreci ile beraber sekteye uğrayan toplumsal ve ekonomik hayat, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli başlı problemler yarattı. Birçok sektör corona virüsü salgının yarattığı problemlerden etkilenmektedir ancak en çok etkilenen sektörlerden birisi de turizm sektörü oldu. . Bütün bunlara rağmen iş insanı Fatih Çelik, bu süreçte istihdam ve ekonomik kalkınma yaratma adına yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

İş insanı Fatih Çelik pandemi sürecinin yarattığı bütün olumsuzluklara rağmen faaliyetlerini ve projelerini arttıracağını vurgulayarak bu süreçte diğer iş insanlarının da aynı özveri ile çalışarak yatırımlarına devam etmeleri gerektiğini belirtti. Akyaka doğal yaşam villaları adındaki projenin hız kesmeden ilerlediğini ve pandemi koşullarına uygun yeni bir yaşam alanı tahsis etmenin çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

Çelik, Gökçek Muğla Akyaka'da geliştirdiği çevreci ve titiz projenin doğal yaşam içerisinde bulunan villaları, organik bahçeleri ve müstakil havuzları ile konforlu bir yaşam sunduğunu söyleyerek projenin bölgenin ekonomik kalkınması adına son derece yararlı olacağını vurgulamıştır.

Buna ek olarak proje kapsamında, pandemi koşullarının getirdiği yeni kurallara uygun olarak Muğla Akyaka'da konser vermek üzere Jennifer Lopez, Shakira gibi dünyaca ünlü şarkıcılarla görüşüldüğü ve yakın zamanda bir yıldızla anlaşarak konser verileceği açıklandı.