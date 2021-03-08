İşinde ilk ve tek kadın

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarım Bölümü’nden mezun olan Senem Arın, İstanbul’da bir bağlama atölyesinde çalıştıktan sonra, pandemi sürecinin başlamasıyla memleketi Tunceli’ye dönerek atölyesini kurdu.

Atölyesinde maun, dut, ceviz ve ardıç ağaçlarını işleyerek, bağlama üreten Türkiye’nin tek kadın bağlama ustası olan Arın, atölyesini ziyaret eden bir kesim ve birçok bağlama ustası tarafından söylenen ‘Erkek işidir yapamaz’ algısını yıktı. Senem Arın kadının üretimin her alanında olduğunu gerçekleştirdi.





‘KADINLAR EMEĞİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR’

Arın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde verdiği mesajda, kadının hayatın her alanında olması gerektiğini söyledi. Arın, “Konservatuar öğrencisiydim Adıyaman’da bir ustayla tanıştıktan sonra bu işe ilgim arttı.” dedi.





ÜNİVERSİTESİNİ OKUDU

İzmir’de Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarım bölümünü kazanan Arın kendii bu işe adadı.

“USTAN NEREDE”

İnsanların kadın bağlama ustası görmeye pek alışık olmadığını belirten Senem Arın, “Pandemi sürecinde memleketime geldim genelde yaşlılar atölyeye geldiklerinde bana ‘ustan nerede’ diye sorular soruyorlardı. Ustanın ben olduğunu görünce çok şaşırdılar.”



“KADIN İSTERSE”

Arın, “Bağlama yapımcıları ‘sen o makineleri kaldırabiliyor musun, bu işi yapamazsın’ şeklinde söylemleri oldu. Sadece bağlamayı erkekler yapar, çalarken de daha iyi erkekler çalar düşüncesi vardı. Halbuki her iş alanında olduğu gibi kadınlar isterse bağlama gibi bir çok işin en iyisini yapar” dedi.





“UMARIM KADIN USTALAR ÇOĞALIR”

Senem Usta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şu mesajı verdi:

“Kadınlara söylemek istediğim şey, yaptığım iş beni geçindiriyor bana yetiyor diye düşünmesinler. Ben sadece bağlama dersi vererek geçimimi sağlardım fakat bir yerde fark yaratmak yetiyor diye düşünüyorum. Umarım kadınlar olarak bu alanda da çoğalırız.”

“BİR BAĞLAMANIN TAMAMLANMASI 3 AY”

Emeğin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Senem Usta, “Kadınlar bu emeğin temelini oluşturuyor. Kadınlar üretince güçlü olur. Bir bağlama ortalama 3 ayda tamamlıyorum, ağacı alıp onları uzun bir sürede kurutuyoruz. Dışarıdan yıllanmış ağaçlar getiriyorum. Yaptığım araştırmalar sonucunda ülkede bu işi yapan tek kadın benim” diye konuştu.



BAĞLAMA DERSİ DE VERİYOR

Senem Arın, bağlama üretmenin yanı sıra kentteki gençlere bağlama kursu da veriyor. Atölyeyi ziyaret eden müşteriler ise Senem Arın’ın bir kadın olarak yaptığı bağlama ustalığı diğer kadınlara örnek olması gerektiğini söyledi.

DHA

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