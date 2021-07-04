İstanbul’da şehzade düğünü

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 1868 yılından, tahta geçtiği 1876 yılına kadar sekiz sene ikamet ettiği konut olan Maslak Kasrı'nın bahçesinde Yavuz Selim Osmanoğlu ve Damla Işık dünya evine girdi. Düğün töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Ardından mehter takımı marşlar çaldı, saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu. Gelin ve damadın şahitliklerini eski İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Muhammed Keskin ve Victor Orbis Ajans Başkanı Cemil Cengiz yaptı.

Gıda mühendisi Damla Işık’la hayatını birleştiren Yavuz Selim Osmanoğlu, 34'üncü Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın 5'inci kuşaktan torunu oluyor.

DOKUZ YIL SONRA İLK KEZ

Osmanlı Hanedan ailesinde uzun bir aradan sonra İstanbul’da yapılan ilk şehzade düğünü olan törene yoğun katılım gözlendi. İstanbul’daki son şehzade düğünü 9 sene önce, 22 Nisan 2012 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapılmış, Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu Hanife Candan Günen ile ikinci evliliğini yapmıştı. Biri erkek beş çocuk babası olan Orhan Osmanoğlu, tek oğlunun evlenip yuvasını kurmasından çok mutlu olduğunu ve düğünün büyük dedesi Sultan II. Abdülhamid Han'ın şehzadeliğinin son yıllarını geçirdiği ve tahta çıkış müjdesini aldığı mekân olan Maslak Kasrı'nda gerçekleşmesinin de kendisi için ayrı bir mana taşıdığını ifade etti. (İHA)