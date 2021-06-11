İYİ Partili Subaşı: Çevre talanı artık son bulsun!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırması istemi ile TBMM Başkanlığı’na iki ayrı soru önergesi veren İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, ilk önergesinde taş, maden ve kömür ocaklarını ele aldı. Subaşı, koruma altındaki Patara’da kum hırsızlarına dur diyerek tutanak hazırlayan orman memurunun görevden alınmasını da akılalmaz bir olay olarak nitelendirdi.

“HALK İSTEMİYOR”

Ormanların rant uğruna delik deşik edildiği, kömür ve maden ocaklarının bulundukları bölgede doğayı katletmekle kalmayıp tarımı, hayvancılığı, turizmi bitirme noktasına getirdiğini söyleyen Şubaşı, “Bunların hiçbirini canı yanan halk istemiyor. Köylünün, garibanın yaşam alanına yapılan bu haksız müdahaleler, bu çevre talanı artık son bulsun” dedi.

Subaşı, sözlerine şöyle devam etti:

“Korkuteli ilçesi Dereköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bin 972 dönümlük alana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından on yıl süreyle kömür madeni ocağı ruhsatı verilmiş, işletmenin başlaması için gerekli resmi süreçler kesintisiz devam etmektedir. Üstelik Antalya İl Müdürlüğü meyve bahçelerinin bulunduğu tarım alanları için ‘ÇED raporuna gerek yoktur’ kararı vermiştir.”

“Dereköy halkı, köylüleri kömür ocağını yaptırmamak için, yaşam hakkını savunmak, çevresini korumak, deresini, suyunu, hayvancılığını ve meyveciliğini korumak adına büyük mücadele vermektedir.”

“Kamu kurumlarının böylesi bir talana kayıtsız kalması anayasal görevin apaçık ihlali olacaktır.”

“Uzmanlar Dereköy Yaylası’nda kömür madeni açılırsa su kaynaklarının kirleneceğini ve Korkuteli’ne bağlı köylerde tarım yapmanın zorlaşacağını, hayvancılığın biteceğini, ormanların zarar göreceğini söylüyor.”

“Tüm bunlara rağmen, Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı vicdana, yaşama hakkına ve anayasa açıkça aykırıdır.”

“BÖYLE ADALETSİZLİK OLUR MU?”

Subaşı, öte yandan tarihin en eski kentlerinden, ilk meclisin bulunduğu Patara antik kentindeki kum hırsızlığı meselesini de Meclis’e taşıdı. Kaş ilçesine bağlı Patara bölgesinin turizmi, tarihi ve doğal zenginliği ile koruma altına alındığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2020 yılının ‘Patara Yılı’ olarak ilan edildiğini de hatırlattı.

Bölgede 2000 kamyon kum çalındığını tespit ederek bu konuda rapor ve tutanak hazırlayan memurun başına gelmedik kalmadığını ifade etti. Subaşı memura önce AKP ilçe başkanının müdahale ettiği, memurun zabıt tutmaktan vazgeçmemesi üzerine de Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle görevden alındığına dair haberlerin çıktığını hatırlatarak, ‘”Böyle adaletsizlik olur mu'?” diye sordu.

“KUMLARI KİM ÇALDI?”

Subaşı soru önergelerinde de Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a şu soruları yöneltti:

* ÇED raporu alınmadan bu ocağın çevreye vereceği zararı hesaplamadan, hangi gerekçe ile işletme izni için gerekli resmi süreçler devam edebilmekte, hangi gerekçe ile çevreye zarar vermeyeceği iddia edilmektedir?

* Dereköy'e yapılması planlanan kömür madeni ocağı için bakanlığınıza yapılan şikâyet veya açılan dava var mıdır?

* 2000 kamyon kum, koruma altındaki bölgeden bir günde çıkarılmayacağına göre, bunca geçen sürede bakanlığınıza, il müdürlüğüne yapılan şikâyet ve ihbar kaydı var mıdır?

* Görevini yapan ve işlem başlatan memur hakkında görevden alma işlemi uygulanmış mıdır?

* Bu kumları çalan şahıslar veya şirket kimdir? Haklarında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

