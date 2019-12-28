İzcilerden Sarıkamış şehitleri için anlamlı belgesel

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekat’'nın 105’inci yılı vesilesiyle 15’inci Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi.

Gerçekleştirilen milli bilinç kampına, Türkiye'nin 62 şehrinden ve Suriye, Lübnan, Mısır, Kuveyt, Filipinler, Filistin, Ürdün ve Tunus ülkelerinden gelen izciler ve liderlerle yaklaşık 152 kişi katıldı. Milli bilinç kampı için öncelikle bir konferans veren izciler, daha sonra Bardız köyüne hareket ettiler. Hava şartlarının önceki yıllara göre daha iyi olduğu ancak çadırları uçacak derecede sert rüzgar esen tepede izciler, şehitlerinin yanı başında nöbet tuttu.

Zorlu yürüyüş sırasında kampta anlamlı bir belgesel çekildi. Çekilen belgeselde hem Sarıkamış şehitleri anlatıldı hem de yürüyüşe katılan liderler ve izcilerin duyguları paylaşıldı. İzcilik Federasyonunun sosyal medya hesaplarından paylaşılan belgesel çok sayıda beğeni aldı.

(İHA)