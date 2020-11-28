Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, suçüstü yakalandı!

Zuhal Topal'ın bir dönem sunuculuğunu üstlendiği izdivaç programında adını duyuran Medet Batal, İstanbul Ortaköy'de bir binanın terasında genç kızı dolandıracağı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İzdivaç programında adını duyuran, 2018 yılında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını iddia eden ancak herkesi kandırdığı ortaya çıkan Medet Batal'ın çeşitli illerde çok sayıda dolandırıcılık olayına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

GENÇ KIZLARI EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRMIŞ

Ünlü isim ve yapım firmalarının adını taşıyan kartvizitler bastıran Medet Batal’ın, ‘Tolga Saygın’ adını kullanarak birçok şehirde dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

Batal’ın İstanbul Başakşehir’de genç bir kızı evlilik vaadiyle 30 bin lira, Sakarya’da yurt dışından uygun araç satışı iddiasıyla internet sitesi üzerinden 10 bin 250 lira, Mersin’de filmlerde oynatma vaadiyle 10 bin lira dolandırdığı, Ankara’da çalıntı otomobili satma ve İzmir’de ise tehdit suçlarına karışması üzerine polis ekipleri dolandırıcıyı yakın takibe aldı.

POLİSTEN BASKIN

Beşiktaş polisi, geçen 24 Ekim’de Batal’ın Ortaköy’de bir binanın terasında olduğunu belirledi. Burada genç bir kızı sahte kimlik kullanarak evlilik vaadiyle dolandırmaya çalışan Batal, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Medet Batal, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)