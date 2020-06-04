Jay-Z, George Floyd anısına ilan verdi

Beyonce'nin eşi ünlü rapçi Jay-Z, geçen hafta bir polis tarafından öldürülen George Floyd'un anısına New York Times ve The Los Angeles Times gibi ülkenin önde gelen gazetelerine tam sayfa ilan verdi ve "Bir insan, doğru olduğuna inandığı şey için ayağa kalkmadığında ölür" yazdırdı...

Ünlü rapçi Jay-Z, geçen hafta, ABD’nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden biri olan Minneapolis’te polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülen siyahi George Floyd anısına, New York Times ve The Los Angeles Times gibi ülkenin önde gelen gazetelerine tam sayfa ilan verdi.

BİR İNSAN DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIĞI ŞEY İÇİN AYAĞA KALKMALI

İlan önce Z’nin şirketi Roc Nation’ın sosyal medya hesabında yayınlandı. “George Floyd’un anısına. Siyah Canlar Kıymetlidir” yazılı paylaşımda ABD Yurttaş Hakları Hareketi’nin lideri Dr. Martin Luther King Jr.’ın 1965’te Alabama’da yaptığı konuşmada kullandığı sözlere yer verildi: “Bir insan, doğru olduğuna inandığı şey için ayağa kalkmadığında ölür. Bu yüzden atların arasında ayakta duracağız. Copların arasında ayakta duracağız. Getirirlerse polis köpeklerinin arasında ayakta duracağız. Biber gazının ortasında ayakta duracağız.” Gazetelerde tam sayfa yer alan ilanların alt kısmında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden insanların ailelerinin imzalarına yer verildi.