Bilimsel olarak “simmondsia chinensis” olarak adlandırılan jojoba, çölde yetişen çalımsı bir bitkidir. jojoba yağı bu bitkinin tohumlarından elde edilir. Peki, jojoba yağı nedir? Jojoba yağının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Amerikan yerlileri tarafından çok eski yıllardan beri yaraların iyileştirilmesi için kullanılan jojoba yağı, E vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu özelliğinden dolayı özellikle, cilt üzerindeki tahrişlerde, küçük çizik ve kesiklerde kullanılmaktadır. Peki, jojoba yağı nedir? Jojoba yağının faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

JOJOBA YAĞI NEDİR?

Jojoba yağı, doğal bakım ürünlerinin özünde kullanılan bir çeşit bitki yağıdır. Anavatanı Arizona, California ve Kuzey Meksika olan Simmondsia Chinensis bitkisinin tohumlarından elde edilir. Uygun koşullarda 200 yıl kadar yaşayabilen bir bitkidir. Kökleri oldukça derine ulaşır ve bu sayede kuraklık ve ısı farklılıklarına karşı dayanıklıdır. Toprağın derinliklerinden değerli mineralleri özümseyen bir bitkidir.

Üstün yağlayıcı özelliğine sahip olan jojoba yağı, yüksek devirli makinelerde, alet ve metal kesme işlemlerinde de kullanılmaktadır. Aynı zamanda nem oranı yüksek olan jojoba yağı, bu özelliği sayesinde sürtünmeyi en aza indirerek çalışan makine parçalarının aşınmasını önler. Jojoba yağı motor yağı olarak da kullanılmaktadır.

JOJOBA YAĞININ BAŞLICA FAYDALARI

* Cilt üzerindeki akneleri giderir.

* İçeriğindeki A ve E vitaminin sağladığı antioksidan etkilerin yanında güçlü yağ asitleri sayesinde kırışıklıklara karşı savaşır ve cildin genç görünmesini sağlamaya yardımcı olur.

* Cilde hızla nüfuz eder ve kolayca pürüzsüzleşir, gözenekleri tıkamadan veya yağlı bir kalıntı bırakmadan sağlıklı, parlayan cildi teşvik etmeye yardımcı olur.

* Saç kırılmasını önler.

* Güneş yanıklarını hafifletir.

* Sedef hastalığı ve egzamada alevlenmeleri azaltmaya yardımcı olur.

* Yaraları iyileştirir.

* Anti-Mikrobiyal olduğundan mikropları temizleyerek ciltte bakteri oluşumunu önler.