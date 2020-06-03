Son günlerde adını sıkça duyduğumuz sarı kantaron yağı hem sağlık açısından hem de cilde olan büyük etkilerinden dolayı birçok kişi tarafından araştırılıyor ve büyük ilgi görüyor. Peki, kantaron yağının cilde faydaları nelerdir?

Her evde bulunması gereken sarı kantaron yağı yanıklardan, ciltteki kararmalara ve lekelere kadar birçok cilt problemlerini ortadan kaldırıyor. Özellikle acil durumlar için dolabınızda bulunduracağınız kantaron yağını cildinizi yenilemek, sağlıklı ve güzel bir görünüme kavuşmak için de kullanabileceğinizi unutmayın. Peki kantaron yağının cilde faydaları nelerdir? Kantaron yağı cilde ne gibi faydalar sağlar? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

KANTARON YAĞININ CİLDE ETKİLERİ

CİLDİ İYİLEŞTİRİR

Mutfakta yaşanan bazı kazalar kesik ve yaralara neden olabilir. Küçük yaralanmalardan kaynaklanan cilt yaralanmaları, yanık ve cilt tahrişlerine kantaron yağı uygulayarak tedavi edebilirsiniz. Ayrıca yanık sonucu ortaya çıkan izlerin giderilmesi için kantaron yağı oldukça etkilidir.

CİLT KALİTESİNİ ARTTIRIR

Sarı kantaron yağı cildi nemlendirici etkiye sahiptir. Uygun bir şekilde kullanıldığında ince çizgilerin görünümlerini azaltır ve cildin sıkılaşmasına yardımı olur.

CİLDİ ONARIR

Cilde uygulandığında etkilenen bölgede kan akışını arttırır ve özellikle hassas cildi yatıştırmaya yardımcı olur.

SİYAH NOKTALARI TEMİZLER

Sarı kantaron yağı cildi derinlemesine temizler ve düzenli kullanıldığında siyah noktaların giderilmesini sağlar. Siyah noktaların yanı sıra sivilce ve sivilce izlerini tedavide de kullanılır.

GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELİR

Güneş yanıklarına ve ciltteki güneş lekelerin yok olmasını sağlayan kantaron yağı cilt renginin açılması için de kullanılır. Özellikle kararan dirsek ve diz gibi bölgelerin renginin açılmasını sağlar.

SAKİNLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞE SAHİPTİR

İçeriğindeki bazı farklı maddelerden dolayı olumsuz durumlara karşı kullanılan kantaron yağı sakinleştirici ve rahatlatıcı etkiye sahiptir. Vücudunuza uygun bir şekilde kantaron yağı uygulayarak cildinizi rahatlatabilir ve üzerinizde biriken streste kurtulabilirsiniz.